Начальник зенитно-ракетных войск ВКС РФ Бабаков: Участие в боевых операциях в Сирии дало положительный опыт

Участие в практических боевых операциях в Сирии дало положительный опыт. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.

«Участие в каких-то практических боевых операциях, конечно, всегда дает положительный опыт, потому что только реальная боевая обстановка может мотивировать на те или иные выводы о готовности нашей материальной части, и готовности наших людей выполнить свою задачу.

«Вот это участие в операции в Сирии воздушно-космических сил, конечно же, коснулись и войск противовоздушных и противоракетной обороны», — сказал он.

По словам С.Бабакова, в Сирии присутствует российские системы противовоздушной обороны ВКС РФ, которые прикрывают военнослужащих. «Бок о бок вместе с нами там работает, в том числе, и промышленность, которая тщательно изучает реализацию характеристик тех или иных образцов техники, и в режиме реального времени производится ее доработка, улучшение параметров, делаются выводы. Несомненно, это польза как для подготовки наших расчетов в реальной обстановке, так и для разработки образцов нашей техники», — заключил генерал-майор.