Начальник зенитно-ракетных войск ВКС РФ Бабаков: Участие в боевых операциях в Сирии дало положительный опыт
Участие в практических боевых операциях в Сирии дало положительный опыт. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.
«Участие в каких-то практических боевых операциях, конечно, всегда дает положительный опыт, потому что только реальная боевая обстановка может мотивировать на те или иные выводы о готовности нашей материальной части, и готовности наших людей выполнить свою задачу.
«Вот это участие в операции в Сирии воздушно-космических сил, конечно же, коснулись и войск противовоздушных и противоракетной обороны», — сказал он.
По словам С.Бабакова, в Сирии присутствует российские системы противовоздушной обороны ВКС РФ, которые прикрывают военнослужащих. «Бок о бок вместе с нами там работает, в том числе, и промышленность, которая тщательно изучает реализацию характеристик тех или иных образцов техники, и в режиме реального времени производится ее доработка, улучшение параметров, делаются выводы. Несомненно, это польза как для подготовки наших расчетов в реальной обстановке, так и для разработки образцов нашей техники», — заключил генерал-майор.
Комментарии6
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olegleon 07 апреля 2018 | 21:55
так для этого и нужно присутствие в Сирии. надо и оружие перепроверить, а новое "обкатать", и людей научить
midnightblues 07 апреля 2018 | 21:56
А что,у авиации были воздушные бои??
Из сообщений-так одни мародерские операции
да еще с фантастическими потерями
ura_123 07 апреля 2018 | 21:56
И в чём же этот положительный опыт,в потере десятка вертолётов и десятка самолётов?
А может долгое и задумчивое провожание взглядом залп 60 ракет с американских эсминцев?
Ах да,как утверждают ваткообразные-58 ракет где-то потерялись))))
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 21:57
России и дольше нужно все свободные деньги тратить на новейшее вооружение. Если у России будет такое оружие, то весь ширпотреб с чайниками и холодильниками нам дадут бесплатно. А Дикому Западу новое вооружение не нужно, так как новое оружие в руках дикарей - это кусок железа. Пусть Западенцы изобретают новый велосипед.
zemljanka 07 апреля 2018 | 21:57
Людоед.
Тренировали людоедов.
Напились крови.
beserkons 07 апреля 2018 | 21:58
Разрушенная страна, сотни тысяч погибших, огромное количество беженцев - вот результат этих военных игр.