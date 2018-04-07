Жители Канады собрали более 328 тыс. долларов в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды «Гумбольт Бронкос»

Жители Канады собрали уже более 328 тыс. долларов в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды «Гумбольт Бронкос». Автобус с юными хоккеистами сегодня попал в страшную аварию. 14 человек погибли, столько же получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Причины ДТП устанавливаются. В юниорской команде «Гумбольт Бронкос» выступали 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.