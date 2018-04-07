Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой решить вопрос о выдаче ей британской визы
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать сестру, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.
Комментарии45
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skripal_live 07 апреля 2018 | 21:04
Призываю всех россиян, оказавшихся по разным причинам на чужбине: в Великобритании или другой «демократической» стране, вернуться на Родину. У кого совесть не чиста – покайтесь. Родина вас простит. Русский народ всегда славился своим состраданием заблудшим и всепрощением.
А здесь вам жизни не будет. Рано или поздно вы станете разменной картой в грязной игре западных спецслужб… как я.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 21:06
Если у Вмкм нет денег на билет, кто ей доктор? Да и мордочкка у нее гебистская.
igorkot____1 07 апреля 2018 | 21:15
kryymsdyk: Ее бритты в дверь, а она в окно
Какая настырная кобыла.
nikitin43 07 апреля 2018 | 21:23
igorkot____1: кобыла из лубянской конюшни.
cuzmich35 07 апреля 2018 | 21:29
igorkot____1: Да ,попалась Тереса! как мышь на крупу!!!!
Говорили же ей дуре,не связывайся с Путиным,себе дороже будет!
Нет,повелась на уговоры пиндосни,и обосралась прилюдно!!!!
Только пенсия спасет ее и ее дворнягу бОриса!
na555 07 апреля 2018 | 21:32
kryymsdyk: Скорее не гебистка, а под зорким присмотром гебистов с паяльниками.
ugiazov 07 апреля 2018 | 21:53
kryymsdyk: Премьер-министр Великобритании не занимается выдачей виз. И не дарит платьиц и собачек. Там каждый занимается своим делом.
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 21:06
skripal_live:
От англичан нужно держаться подальше, так как хорошо известно что главная англичанка Тереза Мэй гадит...
pyccokokc 07 апреля 2018 | 21:13
master_superanalitik: только путин сможет защитить патриотичных россиян - перед лицом страшной опасности нужно сбиться в стаю вокруг Вошьдя.
viktorova 07 апреля 2018 | 21:28
master_superanalitik: только по этой причине Виктория рвётся в UK.
danko1 07 апреля 2018 | 21:07
А кто её ждет в Великобритании?
Кузина её не приглашала. Да и судя по тому, что деньги и работа сразу нашлись, её контора направляет с определенным заданием.
natogrek 07 апреля 2018 | 21:15
danko1: А кто еще может обращаться к премьеру по своему частному визовому вопросу? Ей очень, видите ли, надо. И что?
danko1 07 апреля 2018 | 21:25
natogrek: Визу в Великобританию всегда было очень сложно получить.
И на каком основании ей без приглашения официального и не по турпотевке вообще могут визу дать? Тем более, что безработная и однодневный стаж - это не повод для дачи визы.
Тут рука конторы невооруженным глазом видна.
sokal123 07 апреля 2018 | 21:28
danko1: Вика работает на КГБ и спешит выполнить задание. Безработная -это ее роль.
idruker 07 апреля 2018 | 21:10
skripal_live: Ага! Щас, простит она. Варвара Караулова тому свидетель.
testmeter 07 апреля 2018 | 21:11
skripal_live: "У кого совесть не чиста – покайтесь. Родина вас простит" ... "Русский народ всегда славился своим состраданием заблудшим" ///
Товарищи дети Шуваловых-Сечиных-Кабаевых, покайтесь! Родина 1,5 кв.м на шконке для вас найдет. "Заблудшее сострадание" русского народа оно таково - заблудшее
boseal 07 апреля 2018 | 21:26
testmeter: Друг мой, займитесь своими казнокрадами и мздоимцами, а вот когда все очистите, то можете и нас охаивать, тем более что мы и так "Мордор", а вы все таки "ЦеЕвропа"))).
tks 07 апреля 2018 | 21:16
skripal_live: "разменной картой в грязной игре как я" - это она себя и гэбятину имела ввиду?
boseal 07 апреля 2018 | 21:24
tks: Скорее она имела в виду себя и свою родню, которую зачем то отравили в Лондоне ( честно не знаю кто), а затем устроили фарс с обвинениями при отсутствии прямых доказательств.
Но умные люди то сразу поняли cui prodest)
sokal123 07 апреля 2018 | 21:30
tks: Вика хочет делать грязную работу гебешницы. Очень топорно работает.
brocer 07 апреля 2018 | 21:18
skripal_live: Жалко тебя ГРУ не травануло... Ты... мяса кусок... кота и свинок подставил.. подонок.
hagana 07 апреля 2018 | 21:21
Может успокоишься уже ?skripal_live:
dadmorose 07 апреля 2018 | 21:26
skripal_live: А Скрипаль не нужен, родной
gardaratat 07 апреля 2018 | 21:29
skripal_live:
родина простит? как скрипаля или литвиненко?
власть в рашке захватило опг "озеро", какая родина, ты о чем вообще?
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 21:06
Неужели британцы выдадут визу этой лубянской трольчихе?
post_v 07 апреля 2018 | 21:10
mikhail_spb_:
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кому и кто именно в российском посольстве в Лондоне обещал взять на себя все расходы по поездке Виктории Скрипаль?
если такое обещание было, то почему МИД России и посольство РФ в Лондоне не захотели предоставить эти финансовые гарантии в консульский отдел Великобритании, когда Виктория Скрипаль подавала документы на визу?
Нам хотят сказать, что сотрудники МИД РФ вообще не знают порядка подачи документов "безработными гражданами" на британскую визу?
testmeter 07 апреля 2018 | 21:14
Девушка забыла, что она не на России, где визу можно получить по блату, обратившись к каком-нибудь начальнику. А в Британии премьер вопросами виз не занимается
max3446 07 апреля 2018 | 21:10
В митинге приняли участие лидер ДНР Денис Пушилин, "и.о. мэра Донецка" Алексей Кулемзин, "депутаты парламента", а также представители "государственных учреждений ДНР.
В Донецке прошел митинг по случаю "четвертой годовщины Дня провозглашения Донецкой Народной Республики". Как утверждают СМИ, участие в шествии приняли около десяти тысяч человек.
Митинг прошел от "Донецкой республиканской" универсальной научной библиотеки имени Н.Крупской до площади Ленина.
"Вслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов", – сообщают СМИ новой демократического республики..
viktorova 07 апреля 2018 | 21:31
max3446: я уж думал, что митинг с требованием выдачи Визы Виктории Скрипаль...
kottigr1 07 апреля 2018 | 21:36
max3446: В Донецке прошел митинг по случаю "четвертой годовщины Дня провозглашения Донецкой Народной Республики". Как утверждают СМИ, участие в шествии приняли около десяти тысяч человек.
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Почему всего 10 000 ? Остальные на Украину от российских бандитов сбежали ?
sarbus 07 апреля 2018 | 21:10
А Юленька-то ждёт?..
hangman19 07 апреля 2018 | 21:10
Сестра ее видеть не хочет, а она упорно желает поехать.
nigelliri56 07 апреля 2018 | 21:11
Боюсь, что муж у этой Виктории уже давным давно повесился. Так что правильно делают англичане - не хрен ей в у них делать.
tks 07 апреля 2018 | 21:14
Интересно, сколько эта мерзавка серебренников подняла на этой "подвернувшейся" теме.
polba 07 апреля 2018 | 21:39
tks: А это абсолютно не интересно. Гораздо интереснее то, что Юлия Скрипаль "пришла в себя" по другой версии "была выведена из искусственной комы" через ТРИ ЧАСА после публичного появления Виктории.
А сам Скрипаль быстренько очухался, аккурат после телефонного разговора, в котором дочка ляпнула "он спит".
Такое во совпадение.
А вообще, если внимательно послушать Юлию, то станет очевидно, что она находится под жестким прессингом и пытается незаметно попросить о помощи. Это любой вменяемы психолог скажет.
jetsam 07 апреля 2018 | 21:47
polba: в вашей палате 6 " вменяемы психолог" есть? что сказал?
"через ТРИ ЧАСА после публичного появления Виктории" - как-то врет твоя методичка. разговор с кузиной вика записала ДО своего появления - ну хоть материалы присланные читайте...
палитесь как чапман на вокзале...
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 21:21
Будет неудивительно если в скором будущем состояние отца резко ухудшится и он преставится..А дочь срочно попросит политического убежища в туманной стране...
suntechnick 07 апреля 2018 | 21:23
Какая настырная. Не иначе как большую провокацию затевали, да сорвалось. Но планы менять не хотят.
us101 07 апреля 2018 | 21:28
Она из этой минуты славы выжмет каждую секунду и ГБ ей в этом поможет.
Хотя уверен что у Скрипалей есть родственники поближе и попорядочнее.
gostrax 07 апреля 2018 | 21:29
А что так мелко ,надо было сразу к королеве ! Виктория Скрипаль -"тварь ли я дрожащая или право имею"!
zhrv 07 апреля 2018 | 21:35
А в тюрьме, здесь, она посещала "любимого дядюшку"? Мне вот даже интересно стало
bonhoeffer 07 апреля 2018 | 21:38
Придется тетю диппочтой отправлять.
jetsam 07 апреля 2018 | 21:42
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prade 07 апреля 2018 | 21:44
Девушка привыкла к жизни в России, где все решает глава страны, а не законы. В Британии же все наоборот, решают законы, а не глава страны. Закон же Британии сказал ей, не позволено. Но она этого не понимает и обращается к Премьер-министру.
razval74 07 апреля 2018 | 21:55
ТП хоть знает, что любая страна может оказать в визе без объяснения причин.