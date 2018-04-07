Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой решить вопрос о выдаче ей британской визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать сестру, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.