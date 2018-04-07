Сотрудников и посетителей торгового центра «Каширский двор» в Подмосковье пришлось сегодня эвакуировать
Причиной, как передает ИФ, стало короткое замыкание. Возгорания не последовало, никто не пострадал.
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Причиной, как передает ИФ, стало короткое замыкание. Возгорания не последовало, никто не пострадал.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии1
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v_bnd 07 апреля 2018 | 21:57
" короткое замыкание. Возгорания не последовало, никто не пострадал. " но "Сотрудников и посетителей торгового центра «Каширский двор» в Подмосковье пришлось сегодня эвакуировать".
Когда горит - людей не надо эвакуировать, а когда что-то просто коротнуло без последствий - "пожалуйте не выход".
Надеюсь, пожарникам медали выдали за "предотвращение" ? Или они, как обычно, опоздали ?