В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка
Как передает ИФ, в городе Данилове девятилетний ребенок гулял возле железнодорожных путей и его завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки в вагоны. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Комментарии1
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anemon 07 апреля 2018 | 21:54
Дрова, вагоны, 21 век. Царствие небесное ребенку, смерть нашла его, пожелавшему просто согреться.