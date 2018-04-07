Российские туристы в результате инцидента в Мюнстере не пострадали

Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России. По данным ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов из нашей страны нет, возможно нахождение незначительного числа индивидуальных туристов.