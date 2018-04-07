Российские туристы в результате инцидента в Мюнстере не пострадали
Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России. По данным ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов из нашей страны нет, возможно нахождение незначительного числа индивидуальных туристов.
Комментарии4
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master_superanalitik 07 апреля 2018 | 21:04
Российские туристы в результате инцидента в Мюнстере не пострадали
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Вот видите Господь России и Путину помогает.
testmeter 07 апреля 2018 | 21:22
master_superanalitik: Он России и Путину скоро еще больше поможет - они вообще не смогут выезжать никуда, кроме Венесуэлы, Вануату и Белоруссии
wuwer 07 апреля 2018 | 21:24
master_superanalitik: ))) выпоротый ряженный появился
Когда будете писать очередное письмо турецкому султану....отправляйте через его наместника в Сочах
vedma2017 07 апреля 2018 | 21:43
А "незначительное число индивидуальных..." - это уже не российские туристы ???