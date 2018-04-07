Водителем фургона, который врезался в посетителей кафе в немецком Мюнстере, оказался немец
Как сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, речь идет о гражданине Германии 1969-го года рождения, у которого были психические отклонения. Издание отмечает, что в данном случае речи о теракте не идет. Сейчас полиция проводит обыски в доме злоумышленника. Правоохранители опасаются, что там может быть взрывчатка. По официальным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще 20 пострадали. Сам водитель фургона покончил с собой.
Комментарии21
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master_superanalitik 07 апреля 2018 | 21:02
Водителем фургона, который врезался в посетителей кафе в немецком Мюнстере, оказался немец
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Вне всякого сомнения это был не просто немец, а немец с либеральными взглядами.
patrik05 07 апреля 2018 | 21:09
Водителем фургона, который врезался в посетителей кафе в немецком Мюнстере, оказался немец...
Как это здорово, что водитель был немец, какое облегчение раненным и родственникам погибших и покалеченных.
etofeasko 07 апреля 2018 | 21:15
а ну раз истинный ариец, то нет причин для беспокойства.
nanaryfive 07 апреля 2018 | 21:04
Путен мстит за скрипаля. Срочно выслать фсех послов закрыть к чёртовой бабке меркель фсе консульства.
traviliberalovgazamiudushlivami 07 апреля 2018 | 21:07
Систему менять надо, не может один канцлер четыре срока сидеть.
kottigr1 07 апреля 2018 | 21:32
traviliberalovgazamiudushlivami: Канцлер может, а президент - нет. Это ведь не РФ с её несменяемыми Вошьдями..
olegleon 07 апреля 2018 | 21:43
kottigr1: точно. один канцлер уже с 1933 по 1945 год сидел. было так демократично.
kottigr1 07 апреля 2018 | 21:48
olegleon: Напомните Ф.И.О. всех германских Президентов с с 1933 по 1945 год, если не сложно...
kottigr1 07 апреля 2018 | 21:51
olegleon: Заодно напомните сколько сроков просидел канцлер с 1933 по 1945 года ?
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 21:08
Немец арабского происхождения?
brocer 07 апреля 2018 | 21:11
mikhail_spb_: Пока там еще и немецкого происхождения психи остались. Но скоро пройдет.
rern 07 апреля 2018 | 21:09
Покажите этого немца. Как зовут-то?
nanaryfive 07 апреля 2018 | 21:13
rern: Не раскачивайте лодку не будьте расистом.
hysteria 07 апреля 2018 | 21:18
rern: Хочешь познакомиться? Поздно, он умер.
jetsam 07 апреля 2018 | 21:13
где та тонкая грань - определить, когда не очень дееспособный является точно опасным.
вот где она? сколько медики не бьются - всегда выскочит "неучтенка" и испортит...
всех в дурдом - не годится: телевизор опустеет, причем, по обе стороны от экрана.
* поговорка разработчиков систем защиты (любых отраслей)
- как только ты сделал систему "защиты от дурака", сразу появляется дурак, который ее ломает...
rern 07 апреля 2018 | 21:20
Хочешь все знать? Жизнь опасна. Думай о смерти. На-то философия и религия. Чтоб не забывал что умрешь и в прах обратишься. Чтобы искал выход, "Бога", трансцендентное.
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 21:14
ну-ну.... типа и не теракт вовсе, а так.. психопат
benin_papa__ 07 апреля 2018 | 21:18
Вот что случается при пренебрежении наукой евгеникой.
Программа Т-4 в подлинной Германии гарантировала отсутствие подобных безобразий.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 21:18
Эмигрант из России.
Не смог встроиться в немецкую западную систему.
Сначала запил, потом стал патриотом путина.
Потом, нажал на курок..
rern 07 апреля 2018 | 21:29
Украинец что ли? Возможно вы правы.
sergeypuskino 07 апреля 2018 | 21:28
..ну обязательно у него должны быть российские корни. Не может злодей быть другой национальности. Да?