Водителем фургона, который врезался в посетителей кафе в немецком Мюнстере, оказался немец...

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, речь идет о гражданине Германии 1969-го года рождения, у которого были психические отклонения. Издание отмечает, что в данном случае речи о теракте не идет. Сейчас полиция проводит обыски в доме злоумышленника. Правоохранители опасаются, что там может быть взрывчатка. По официальным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще 20 пострадали. Сам водитель фургона покончил с собой.