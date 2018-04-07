Трибунал Ватикана выписал ордер на арест бывшего сотрудника нунциатуры в Вашингтоне

Монсеньер Карло Капелла обвиняется в хранении и распространении материалов порнографического характера. Как сообщает служба печати Святого престола, Капелла содержится в казарме жандармерии, а его арест

стал результатом завершившегося расследования компетентных ватиканских органов. Монсеньер был отозван из Вашингтона и находился все это время в папском городе-государстве.