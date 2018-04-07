Трибунал Ватикана выписал ордер на арест бывшего сотрудника нунциатуры в Вашингтоне
Монсеньер Карло Капелла обвиняется в хранении и распространении материалов порнографического характера. Как сообщает служба печати Святого престола, Капелла содержится в казарме жандармерии, а его арест
стал результатом завершившегося расследования компетентных ватиканских органов. Монсеньер был отозван из Вашингтона и находился все это время в папском городе-государстве.
Комментарии2
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velbkeirf1 07 апреля 2018 | 21:05
распространении материалов порнографического характера. \\\\\\\\\
выходит скачивал с торрент трекеров и раздавал в Белом доме и похоже в овальном кабинете
abborigen 07 апреля 2018 | 21:08
Становится всё несмешнее и несмешнее.