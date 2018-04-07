В штате Кентукки, неподалеку от американской базы Форт-Кемпбелл разбился вертолет Апач
Двое военнослужащих, находившихся на борту, погибли. В заявлении базы говорится, что вертолет совершал тренировочный полет. Причины крушения выясняются.
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Двое военнослужащих, находившихся на борту, погибли. В заявлении базы говорится, что вертолет совершал тренировочный полет. Причины крушения выясняются.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии11
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nifont 07 апреля 2018 | 20:40
Уже четвёртый за неделю
olegleon 07 апреля 2018 | 20:46
nifont: техника иногда отказывает. но тут и правда что-то часто
jetsam 07 апреля 2018 | 20:44
случайно не тот, который наш главком всея руси
во встрече с режиссером выдавал за наш в сирии?
как же теперь нам воевать... кто заснимет наши победыыыыы...
olegleon 07 апреля 2018 | 20:48
jetsam: чудик, на этой недели военные США потеряли на территории США уже четыре летательных аппарата. без всякой Сирии. а у тебя всё Кремль в анусе свербит
jetsam 07 апреля 2018 | 20:55
olegleon: и что? у вас есть бортовой номер, что это не тот?
т.е. вы подтвердили, что главком врал? записываем.
* готовьте анус, свой. прокололись же.
semper_fidelis 07 апреля 2018 | 21:01
Почему в комментах не скачут шумерцы и примкнувшие?
mikr 07 апреля 2018 | 21:05
Можно было бы конечно посочувствовать по поводу гибели людей, но... Лично я абсолютно убежден в том, что США являются непримиримыми врагами моей страны и моего народа. Следовательно, их самолеты и их пилоты могут в любой момент попытаться придти в мою страну, разрушить мой дом, убить меня и мою семью, друзей, соседей. А поэтому я не стану им сочувствовать. И вообще, любую информацию о неудачах своих врагов, с некоторых пор воспринимаю без всякого сожаления.
jetsam 07 апреля 2018 | 21:07
mikr: врагами вас и вашего народа являются санитары. чес-слово.
и недостаток лекарств.
* ну еще злоупотребление боярышником, коксом...
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 21:12
jetsam: Меньше кури!
wuwer 07 апреля 2018 | 21:21
mikr: К сожалению, россиянцы в этом деле сами успешно "справляются"...без всяких врагов
dmitry35 07 апреля 2018 | 21:23
Я вообще поражён, как это ЭМ сподобилось опубликовать такой негативный материал о своих покровителях. Это просто нарушение корпоративной этики: о России - весь негатив, о западном мире - весь позитив. Веник, похоже, за своё своеволие поплатится.