В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели совершил экстренную посадку российский самолёт

Как передает местное телевидение, на борту находились 345 пассажиров. Причиной экстренной посадки стал технический сбой, никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что самолёт выполнял рейс из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург. В посольстве России в Индии заявили, что к ним информация об инциденте не поступала.