В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели совершил экстренную посадку российский самолёт
Как передает местное телевидение, на борту находились 345 пассажиров. Причиной экстренной посадки стал технический сбой, никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что самолёт выполнял рейс из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург. В посольстве России в Индии заявили, что к ним информация об инциденте не поступала.
Комментарии2
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rsilk 07 апреля 2018 | 20:51
==В посольстве России в Индии заявили, что к ним информация об инциденте не поступала.==
Помершей морской свинкой Скрипаля, МИД озадачивается, 345 россиянами на борту самолета - Нет.
deti_sgoreli_izza_karlika 07 апреля 2018 | 21:01
rsilk: Росавиация снова на высоте?