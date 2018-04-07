10 человек, в том числе 2 детей пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге
Как передает ТАСС, водитель автобуса ПАЗ не заметил мачту освещения и врезался в нее.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает ТАСС, водитель автобуса ПАЗ не заметил мачту освещения и врезался в нее.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 07 апреля 2018 | 20:37
слава богу никто не погиб.
Старая силосная башня в датском городе Вордингборг в пятницу, 6 апреля, рухнула на здание библиотеки. Инцидент произошел во время неудачного сноса, сообщает New York Post.
Вопреки плану башня обрушилась на на здание библиотеки.
На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан рабочих не пострадал.
Надо было звать взрывать российских спецов что в екб телебашню ювелирно взорвали
pyccokokc 07 апреля 2018 | 20:47
max3446: всё не так в датском королевстве. Пора бы, действительно, начать россиянам наводить там порядок.
symphony 07 апреля 2018 | 20:41
Какое-то обилие трагических новостей. Скорее бы наступала белая полоса.
pyccokokc 07 апреля 2018 | 20:49
symphony: немного погодя, поймёте, что сейчас-то как раз и есть белая полоса.
kruzalova 07 апреля 2018 | 21:30
pyccokokc: как говорил бессмертный Черномырдин: "наши внуки будут завидовать нашей жизни!"