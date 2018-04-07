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20:31, 07 апреля 2018

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка

Как передает ИФ, в  городе Данилове девятилетний ребенок гулял возле железнодорожных путей, и его завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки в вагоны. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Комментарии

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mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 20:36


А зачем дрова, когда "газпром" - это наше всё?

danko1 07 апреля 2018 | 21:03

mikhail_spb_: Тут 2 вопроса:
1. почему ребенок гулял один, без наблюдения взрослых;
2. почему нет денег в стране на детские площадки и спортивные секции.
Ведь дети всегда будут там, где опасно, если им заняться нечем.
И соболезнования родителям.

qwerty53 07 апреля 2018 | 21:32

danko1: А ты сам будешь этих детей загонять на детские площадки?
Или будешь ждать когда Путин придет и будет за твоим ребенком наблюдать, чтобы он не погиб ....

zemljanka 07 апреля 2018 | 20:38

Соболезнования.

jetsam 07 апреля 2018 | 20:40

если честно - в этот день по россии дофига дел возбуждено.
почему одно в новостях? что необычного?
ребенок, скорее всего, играл - бегал по бревнам. я так тоже имел дурость.
часовых не было. бревна - круглые, имеют свойство катиться...

зачем трагедию одной семьи на всю страну? что, здесь вопиющего, кроме смерти ребенка?
кому-то надо поднять волну проверок лесозаготовок?

mystar 07 апреля 2018 | 20:45

jetsam: кому-то надо поднять волну проверок лесозаготовок?
_____________________________________________________
Кому то надо представить Россию мордором. ЭМ этим занимается усердно.

jetsam 07 апреля 2018 | 20:53

mystar: вам в голову не приходило, что новость на ЭМ попадает не с места события?
не приходило? ну так в тасс сходите, интерфакс.. фигли они в эхо шлют заголовки..
т.е. они мордор из россии делают? и сам письков???
может вы еще и путена мордором считаете - его "главлит" через фан вбросил...

* не бздите, на курсы по повышению пошлют. 11.80 не заработали. тема не раскрыта.

qwerty53 07 апреля 2018 | 21:34

jetsam: Я думаю Венедиктов собирает такие новости из британских(вражьих....) новостных агентств.

serjo1977 07 апреля 2018 | 20:57

mystar: Кому то надо представить Россию мордором.
===
Его фамилия не Кому-то. Его фамилия Путин.

qwerty53 07 апреля 2018 | 21:36

serjo1977: А что Трамп уже поменял фамилию на Путин?
Или Борис?
Или Мэй?

serjo1977 07 апреля 2018 | 20:59

Соболезнуем... :-((

qwerty53 07 апреля 2018 | 21:39

serjo1977: Ты не соболезнуешь, ты все еще занимаешься выборной пропагандой!
АУ!!!! ВЫБОРЫ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ!!!!!
Тут обсуждают погибшего ребенка!!!!
А ты Путина за чем троллишь?
ТЫ ТРОЛЛЬ! Венедиктовский штатный Эхо ТРОЛЛЬ!

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