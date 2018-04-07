СМИ: За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец
За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Сегодня на сидевших на террасе кафе посетителей наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Сам водитель застрелился. Как пишет издание, его дом и грузовик сейчас обследуют на предмет взрывчатки. По данным издания, скорее всего, в данном случае об акте терроризма речи не идет. В полиции также считают преждевременным выдвигать версию теракта.
Комментарии17
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rern 07 апреля 2018 | 20:33
Не верю. Если только бородатый немец прошитый исламом.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 20:34
За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец
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Немец-мусульманин арабского происхождения.
nelibermot17 07 апреля 2018 | 20:45
Тааак, и сколько же дал на лапу ментам этот психически неуравновешенный за лицензию на огнестрел и водительские права?
kotbajune 07 апреля 2018 | 20:50
"находился психически неуравновешенный немец..."
арабского происхождения? Ведь главное гражданство, правда?
patrik05 07 апреля 2018 | 20:51
За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец...
Раньше всё больше Наполеоны и Македонские, теперь, пример для подражания психам - террористы с берегов Мёртвого моря.
na555 07 апреля 2018 | 21:06
kotbajune: Немец не гражданство, а национальность.
etofeasko 07 апреля 2018 | 20:50
начались гнилые отмазки политики меркель
brocer 07 апреля 2018 | 21:15
rern: Гитлер тоже был немец. Странные вы люди. Думаете от религии зависит порядок в голове?
zemljanka 07 апреля 2018 | 20:36
Соболезнования.
traviliberalovgazamiudushlivami 07 апреля 2018 | 20:37
В германии всем психам права дают?
olegleon 07 апреля 2018 | 20:41
traviliberalovgazamiudushlivami: и оружие в придачу. чтобы могли застрелиться
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:37
В РФ совершенно безнаказанно ФСБшники, сенаторы, депутаты, батюшки из РПЦ на своих авто насмерть сносят не только простых людей, но и даже сотрудников ГИБДД.. И их то же не проверяют на психическую вменяемость..
pit_heap 07 апреля 2018 | 20:41
kottigr1: Число аварий в РФ за последнее время резко сократилось.
Что касается лишения прав и проверки на вменяемость, то история с Марой Багдасарян широко известна и она отнюдь не фсбшник, ни сенатор, ни депутат,ни батюшка из РПЦ.
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:51
pit_heap: Разве Мара Багдасарян в самом центре Москвы на Mercedes S-класса с номерами правительственной серии «АМР» насмерть сбил сотрудника ГИБДД... ?
captainobvious 07 апреля 2018 | 20:37
ждём очередной волны антироссийских санкций
vea4ek 07 апреля 2018 | 20:47
знаем мы этих немцев-хабибов.
na555 07 апреля 2018 | 21:04
Он специально взял с собой пистолет, чтобы на теракт не было похоже? И немец не может быть террористом он может быть только психически неуровновешанным?