СМИ: За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец

За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Сегодня на сидевших на террасе кафе посетителей наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Сам водитель застрелился. Как пишет издание, его дом и грузовик сейчас обследуют на предмет взрывчатки. По данным издания, скорее всего, в данном случае об акте терроризма речи не идет. В полиции также считают преждевременным выдвигать версию теракта.