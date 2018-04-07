Желающих остаться на контрактную службу выросло до 40% – начальник зенитно-ракетных войск ВКС РФ Бабаков

Желающих остаться на контрактную службу выросло до 40%. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.

«Много ребят после сержантской службы поступает в военное училище, много остаются на контрактную службу, поняв, чем они занимаются в этих войсках. К примеру, если увольняется, допустим, 10 солдат, то остается 3-4 человека остаются на контрактную службу— это 30-40% отслуживших изъявляют желание остаться на контрактную службу. Конечно, не всех мы теперь уже берем, потому что нужно пройти соответствующий отбор, и к контрактнику требования уже, конечно, выше, чем к военнослужащему по призыву», — сказал он.

С.Бабаков также добавил, что для сержантов и прапорщиков есть возможность получать бесплатное образование и внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения.