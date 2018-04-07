Желающих остаться на контрактную службу выросло до 40% – начальник зенитно-ракетных войск ВКС РФ Бабаков
Желающих остаться на контрактную службу выросло до 40%. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.
«Много ребят после сержантской службы поступает в военное училище, много остаются на контрактную службу, поняв, чем они занимаются в этих войсках. К примеру, если увольняется, допустим, 10 солдат, то остается 3-4 человека остаются на контрактную службу— это 30-40% отслуживших изъявляют желание остаться на контрактную службу. Конечно, не всех мы теперь уже берем, потому что нужно пройти соответствующий отбор, и к контрактнику требования уже, конечно, выше, чем к военнослужащему по призыву», — сказал он.
С.Бабаков также добавил, что для сержантов и прапорщиков есть возможность получать бесплатное образование и внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения.
Комментарии12
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max3446 07 апреля 2018 | 20:08
Только что стало известно, что ударный вертолёт Apache армии США разбился в штате Кентукки. В результате крушения погибли 2 военнослужащих. Об этом сообщили представители военной базы Форт-Кэмпбелл.
Авиакатастрофа произошла в ночь на субботу (по местному времени) на тренировочном полигоне Форт-Кэмпбелл во время учебного полёта.
Боевой вертолёт АН-64E «Апач» принадлежал 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных сил ВС США.
Это уже седьмое военное воздушное судно американских Вооружённых сил, разбившееся за 20 дней. Ранее падали штурмовики, истребители и военно-транспортные вертолёты. Число жертв этих катастроф превысило 20 человек.
Похоже все, ржавое пендостанское оружие настолько прогнило как и сами пендосы, что начался стремительный развал всего и вся в этой стране мордоре, оси зла
nikitin43 07 апреля 2018 | 20:11
max3446: народишко россии нищает и значительная часть срочников остаётся в армейке , это лучше чем вернувшись домой быть под Левиафаном за 12 тыс руб и подохнуть от пьянства или наркотиков ., но и в армии полное безобразие , важно не давать солдатом патрон .
max3446 07 апреля 2018 | 20:18
nikitin43: сколько за это же время упало российских вертолетов и самолетов? 0. Дак в какой армии бардак на самом деле?
anemon 07 апреля 2018 | 20:39
max3446: Бардак у тебя в голове. Разбейся об стену!
able_seamans 07 апреля 2018 | 20:40
max3446: Во всем мире с иронией вспоминают дымящего убийцу истребителей Адмирал Кузнецов. Такой позорной демонстрации Так сказать «силы» небыло нигде. Это все что нужно знать о армии РФ ...
ugiazov 07 апреля 2018 | 20:12
Перевести бы приём в военные училища только из отслуживших срочную.
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 20:19
Смешное у них название!
Интересно, по каким целям они стреляют в космосе зенитными ракетами?
sasass 07 апреля 2018 | 20:20
Теперь Россия не работает , а просто без тыла и ума воюет и поэтому такие проценты...
trans 07 апреля 2018 | 20:23
Многие остаются на контрактную службу потому что в провинции очень высокий уровень безработицы, податься парням особо некуда. Старик Кабаев сколько лет обещает поднять уровень экономики и создать новые рабочие места, но это лишь его обычное бла-бла.
riots 07 апреля 2018 | 20:24
Эта новость преподносится как достижение ?
anemon 07 апреля 2018 | 20:37
Негде устроиться на работу в современной России, а семьи надо кормить. Вот и рискуют жизнью наши мужчины, мальчики. Это позор, власти России! Или вы специально это устраиваете, чтобы с минимальными проблемами комплектовать армию пушечным мясом.
vsehporvem 07 апреля 2018 | 20:47
Достойная работа, достойная зарплата! Хомячье не пройдет отбор в силу необразованности.