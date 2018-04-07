Процент военнослужащих срочной службы в войсках ПВО с каждым годом уменьшается. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.

«Процент военнослужащих призыва в наших войсках ПВО как в радиотехнических войсках, так и зенитно-ракетных войсках и войсках ПРО, каждый год уменьшается, поскольку мы постепенно переходим на контрактную армию», — сказал он.

По словам С.Бабакова, набор военнослужащих срочной службы, тем не менее, происходит. «Учитывая сложность нашей техники материальной части, сложность ее изучения, а служить всего лишь год, в военкоматах на этом уровне проводится отбор. И, как правило, к нам поступают ребята, имеющие среднее специальное техническое образование: это должны быть высоко подготовленные водители, ребята, владеющие какими-то познаниями в радиоэлектронике, и конечно, они все должны иметь среднее образование», — отметил он.

Генерал-майор также отметил, для того, чтобы подготовить призывников к службе в частях ПВО, имеются учебные центры, в которых они получают «воинскую профессию». «Такой центр есть в Ярославле, где готовят специалистов-операторов, в Белгороде готовят водителей-механиков. За 3-4 месяца они приходят в войска уже подготовленными специалистами», — сказал он.

С.Бабаков также добавил, что c каждым годом мотивация служить среди молодежи растет. «Открытость процессов происходящих в армии в последние годы перестает отталкивать наших граждан, молодежь от армии. Ребята узнают о ней больше, патриотические движения, Юнармия, очень много узнают полезного и позитивного, что происходит в армии. И желающих много. Тем более, что сейчас во многих профессиях прохождение службы в вооруженных силах является необходимым условием. Поэтому многие ребята стучаться сами в военкомат и желают пройти службу для того, чтобы потом в какой-то специальности быть на своем месте. Поэтому может и сокращаются какие-то наборы по призыву, но желающих не убывает. Может быть, даже скоро придет время, когда за повестками ребята буду приходить в военкоматы сами», — отметил он.