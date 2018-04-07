Процент военнослужащих срочной службы в войсках ПВО с каждым годом уменьшается
Процент военнослужащих срочной службы в войсках ПВО с каждым годом уменьшается. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор, начальник зенитно-ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков.
«Процент военнослужащих призыва в наших войсках ПВО как в радиотехнических войсках, так и зенитно-ракетных войсках и войсках ПРО, каждый год уменьшается, поскольку мы постепенно переходим на контрактную армию», — сказал он.
По словам С.Бабакова, набор военнослужащих срочной службы, тем не менее, происходит. «Учитывая сложность нашей техники материальной части, сложность ее изучения, а служить всего лишь год, в военкоматах на этом уровне проводится отбор. И, как правило, к нам поступают ребята, имеющие среднее специальное техническое образование: это должны быть высоко подготовленные водители, ребята, владеющие какими-то познаниями в радиоэлектронике, и конечно, они все должны иметь среднее образование», — отметил он.
Генерал-майор также отметил, для того, чтобы подготовить призывников к службе в частях ПВО, имеются учебные центры, в которых они получают «воинскую профессию». «Такой центр есть в Ярославле, где готовят специалистов-операторов, в Белгороде готовят водителей-механиков. За 3-4 месяца они приходят в войска уже подготовленными специалистами», — сказал он.
С.Бабаков также добавил, что c каждым годом мотивация служить среди молодежи растет. «Открытость процессов происходящих в армии в последние годы перестает отталкивать наших граждан, молодежь от армии. Ребята узнают о ней больше, патриотические движения, Юнармия, очень много узнают полезного и позитивного, что происходит в армии. И желающих много. Тем более, что сейчас во многих профессиях прохождение службы в вооруженных силах является необходимым условием. Поэтому многие ребята стучаться сами в военкомат и желают пройти службу для того, чтобы потом в какой-то специальности быть на своем месте. Поэтому может и сокращаются какие-то наборы по призыву, но желающих не убывает. Может быть, даже скоро придет время, когда за повестками ребята буду приходить в военкоматы сами», — отметил он.
Комментарии16
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nikitin43 07 апреля 2018 | 20:07
москва с воздуха прикрыта примерно на 25 % , кое-что на урале есть , остальная территория практически открыта , сухопутка прикрыта ка на 25 % морская примерно на 15 %
alex_d 07 апреля 2018 | 20:10
nikitin43: а есть страны, где прикрыто больше?
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:15
alex_d: а есть страны, где прикрыто больше?
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Грузия к примеру.. Там один расчет ПВО вывел из войны всю российскую авиацию, которая до самого её окончания, после первых огромных потерь, больше не рисковала вылетать на боевые задания..
velbkeirf1 07 апреля 2018 | 20:26
kottigr1: вот из за этого расчета Укруина и потеряла Крым и приобрела ЛНР и ДНР так что благодарите Яроша абхазского и Дрищенко конопатого
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:34
velbkeirf1: Геморрой в виде Крыма, ЛНР и ДНР приобрели только россияне.. Не находите ? Их то за что.. !!?
alex_d 07 апреля 2018 | 20:33
kottigr1: а кто тогда бомбил гори и поти?! неужели нато???!
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:39
alex_d: Те кто бомбил Гори и Поти, потом за терриконами догорали..
nikitin43 07 апреля 2018 | 20:16
есть много стран где власть не болеет чекизмом мозга .
ura_123 07 апреля 2018 | 20:08
Надо было раньше сокращать,до того как экипаж курского "Бука" выложил фотки с геотегами. А контрактники народ более осторожный, таких ошибок не допустил-бы,да и телефоны им с интернетами запретили)))
ostanovka 07 апреля 2018 | 20:40
ura_123: начался уже процесс над рашками по сбитию Боинга. Американцы предоставили суду съёмки со спутников. Так что их фото с геотегами конечно в чем-то помогли, но явились просто дополнениями к американским космическим снимкам.
Помнится, все портянки надрывались визжамши " а пусть покажут съёмки со спутников!!!"
Пусть радуются - амеры показали. Там, говорят, весь процесс транспортировки бука из Курской вч сперва в Торез, потом рысью - из Тореза.
ostanovka 07 апреля 2018 | 20:13
Желание бомбить города, жители которых в ответ не расстреляют самолёт и потому пилот чувствует себя господином их судеб, в русских с каждым годом все сильнее.
Русские попили человеческой крови, и теперь они не остановятся. Со смаком будут гатить по роддомам и хохотать в лица соотечественников погибших новорожденных: а ты докажи! А не докажешь!!
Правда, когда их начинают зачищать до земли, как в хомсе, хмеймиме и дейр-эз-зоре, русские разбегаются с визгом Вова, он бьётся!! Как попандопуло.
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 20:14
А в какие профессии берут только после отбытия воинской повинности?
Чекисты и мильтоны?
Это туда очередь желающих работать?
curious69_ 07 апреля 2018 | 20:33
mikhail_spb_: Когда селяне разорены, а купцы и ремесленники обложены поборами , то социальный лифт для холопов - только в ОПРИЧНИКИ и городовые.
max3446 07 апреля 2018 | 20:21
В пресс-центре штаба «АТО» заявили, что украинские военные перехватили ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, который направлялся в сторону позиций ВСУ.
«Согласно данным оценки местности и положения летательного аппарата установлено, что БПЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но, к счастью, упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал», — говорится в сообщении.
Как утверждают в штабе «АТО», «БПЛА был произведен кустарным способом для того, чтобы избежать возможности его идентификации».
Для его создания была использована «полипропиленовая труба, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БПЛА с объектом».
Однако, даже при поверхностном взгляде на опубликованные оккупантами фотографии, возникает вопрос, как это порождение фантазии пьяного слесаря-водопроводчика способно было подняться в воздух на своих розовых «крыльях».
Особенно умиляет нечто, призванное имитировать взрывчатое вещество пластит. Была ли эта строительная замазка, картошка, или еще какой пищевой продукт, внимательные читатели могут определить сами.
Этим же вопросом задались и пользователи Сети в комментариях под постом известного украинского пропагандиста «Necro Mancer», вслед за украинскими военными опубликовавшего кадры якобы сбитого беспилотника.
«Это что, летающий бульбулятор?»,
«Эта х… не летает! Она против всех законов физики сделана»,
«Удивительно как это сочетание говна и палок вообще взлетело», — пишут комментаторы.
Однако, ответ очевиден. Это «сочетание говна и палок» и не должно было летать. Пародия на БПЛА, созданная неизвестным украинским крестьянином, мобилизованным из глухой провинции, была нужна лишь для «фотосессии» и бездарной попытки провокации со стороны оккупантов и ни для чего более.
sasass 07 апреля 2018 | 20:24
Потому что ПВО уменьшился - теперь она продается не оставляя себе ничего ...
curious69_ 07 апреля 2018 | 20:28
Вот что интересно... Этот генерал майор - МОЛОЖЕ меня ( я служил в ПВО начальником ближнего привода), а речи его о образовательном уровне призывников в ПВО на 99% совпадают с речами военкомов , когда он ещё ходил в школу... И самое смешное , что уровень ТРЕБУЕМОГО интеллекта ПРИЗЫВНОЙ армии просто зашкаливает . Это всё, что нужно знать о современном уровне развития могущественной армии России. Уровень прежнего ПТУ, до сих пор недостижимая мечта для большинства призывников. Вот поэтому и вождь грозит всему миру НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ в природе ракетами.