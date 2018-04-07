Российские туристы с 6 апреля не могут вылететь из Дубая

Как передает телеканал РЕН, причиной называется неисправности самолета. По словам пострадавших, сначала пассажирам, которые уже зашли в самолет, объявили, что вылет откладывается из-за того, что охлаждающая жидкость расширилась при взаимодействии с горячим воздухом. При этом, по словам туристов, из салона их не выпускали несмотря на то, что там было очень жарко. Через несколько минут пилот объявил по громкой связи, что полет не состоится. Пассажиров опять отправили в терминал, где авиакомпания оплатила им круассан и чай. На ночь туристов устроили в пятизвездочный отель, но сегодня вылететь им все равно не удалось.