Российские туристы с 6 апреля не могут вылететь из Дубая
Как передает телеканал РЕН, причиной называется неисправности самолета. По словам пострадавших, сначала пассажирам, которые уже зашли в самолет, объявили, что вылет откладывается из-за того, что охлаждающая жидкость расширилась при взаимодействии с горячим воздухом. При этом, по словам туристов, из салона их не выпускали несмотря на то, что там было очень жарко. Через несколько минут пилот объявил по громкой связи, что полет не состоится. Пассажиров опять отправили в терминал, где авиакомпания оплатила им круассан и чай. На ночь туристов устроили в пятизвездочный отель, но сегодня вылететь им все равно не удалось.
Комментарии6
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gardaratat 07 апреля 2018 | 20:07
в рашку плевать модно.
sokal123 07 апреля 2018 | 20:31
Не хотят вылетать туристы -их ужасает встреча с рашкой.
wattman 07 апреля 2018 | 20:09
А ведь скоро мы таким завидовать будем!
ugiazov 07 апреля 2018 | 20:14
А ещё причина в том, что самолёт тяжелее воздуха.
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 20:17
Россиянам невыносимо находиться на чужбине даже один лишний день.
Всё время рвёт на Родину.
viktorova 07 апреля 2018 | 20:27
Пусть скажут название компании. Это чартер. Я вчера прилетел из Дубая Emirates.