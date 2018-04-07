Жертвами инцидента с грузовиком в  германском Мюнстере стали три человека, 20 пострадали

Шестеро из них — тяжело. Об этом сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде. По его словам, минивэн въехал в групп людей на уличной террасе кафе. Водитель покончил с собой. При этом представитель полиции заявил, что пока говорить о теракте преждевременно. Правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись, но подтверждения эта информация пока не получила. Грузовик проверяют на наличие взрывчатки. «Зюддойче цайтунг» сообщает, что личность водителя установлена. Это молодой немец, у него проблемы с психикой.

Власти Германии не могли предупредить теракт, считает советник главы НАК Андрей Пржездомский. Необходим обмен информацией между правоохранительными системами разных стран, считает Андрей Пржездомский.