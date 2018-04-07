Жертвами инцидента с грузовиком в германском Мюнстере стали три человека, 20 пострадали
Шестеро из них — тяжело. Об этом сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде. По его словам, минивэн въехал в групп людей на уличной террасе кафе. Водитель покончил с собой. При этом представитель полиции заявил, что пока говорить о теракте преждевременно. Правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись, но подтверждения эта информация пока не получила. Грузовик проверяют на наличие взрывчатки. «Зюддойче цайтунг» сообщает, что личность водителя установлена. Это молодой немец, у него проблемы с психикой.
Власти Германии не могли предупредить теракт, считает советник главы НАК Андрей Пржездомский. Необходим обмен информацией между правоохранительными системами разных стран, считает Андрей Пржездомский.
Комментарии8
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pit_heap 07 апреля 2018 | 20:10
А почему европейские спец.службы в очередной раз никого из преступников живьем не взяли? Они террористическую сеть не хотят выявлять?
kottigr1 07 апреля 2018 | 20:32
pit_heap:
В РФ ФСБшники, сенаторы, депутаты, батюшки из РПЦ на своих авто насмерть сносят не только простых людей, но и даже сотрудников ГИБДД.. Их даже "живьем брать" никто не пытается..
pit_heap 07 апреля 2018 | 20:35
kottigr1: О чем вы? Вот только что в Канаде разбилась хоккейная команда на автобусе. Там тоже искать след терроризма?
shicotus_live 07 апреля 2018 | 20:32
pit_heap: А почему европейские спец.службы в очередной раз никого из преступников живьем не взяли?..
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А потому. что европейские спецслужбы. после того, как легли под спецслужбы США недееспособны. А американцы многие вещи своим вассалам тупо не рассказывают.
good_dobrai 07 апреля 2018 | 20:34
pit_heap:
За рулём был не шахид а немец-псих
Много подавил он граждан своих!
rern 07 апреля 2018 | 20:12
В чем польза Ислама? Может какие-нибудь святые у них есть. Какие-то исламские деятели сотворили много добра. То что не пьют понятно. Но это вдоволь компенсируется терактами и религиозными войнами. Вопрос к исламистам. Что хорошего вы сделали миру?
pit_heap 07 апреля 2018 | 20:37
rern: а выше в ленте сообщают что это сумасшедший немец.
Но на всякий случай встречный вопрос, а что хорошего сделали христиане?
Это сейчас Европа продвинутая,а до 15 века исламские страны были передовой культурой и наукой.Не знать этого стыдно для продвинутого еуропейца
velbkeirf1 07 апреля 2018 | 20:30
Это молодой немец, у него проблемы с психикой\\\\\\\\\\\\\\
Ангел (меркел) простите смерти