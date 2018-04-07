В Архангельске сгорел стихийный мемориал жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»
Как сообщает агентство Флэш Норд, мемориал возник у памятника русским женам. Именно туда архангелогородцы несли игрушки, цветы и свечи.
Накануне часть мемориала выгорела. Был ли это умышленный поджог, пока неясно.
Комментарии13
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ura_123 07 апреля 2018 | 19:43
Символично...
nestor199 07 апреля 2018 | 19:55
ura_123: Символично? Да нет, просто закономерно. За стихийный мемориал местные власти ответственность несут?
shmuel63 07 апреля 2018 | 20:20
nestor199: "За стихийный мемориал местные власти ответственность несут?" - А за кемеровский пожар - несут?
nestor199 07 апреля 2018 | 20:27
shmuel63: За кемеровский пожар ответственность несут не только местные власти, но и региональные, и федеральные.
И хозяин бизнеса ответственность несет.
jetsam 07 апреля 2018 | 20:05
ura_123: нет. трагично.
даже мемориал, без взяток и откатов, - горит...
* хотя, ясен пень, свечи - плакатики - игрушки - огонь. ветерок, скученность... никто не думал...
ura_123 07 апреля 2018 | 20:11
jetsam: Мемориал на мосту Немцова...
jetsam 07 апреля 2018 | 20:22
ura_123: мы же об архангельске.
немцовский - это другое. это серпом по я@цам царька.
ura_123 07 апреля 2018 | 20:25
jetsam: Это понятно...
nestor199 07 апреля 2018 | 20:32
ura_123: Мусорная свалка на мосту Дурицкого?
Да властям надо плюнуть на это место - пусть организаторы "народного" мемориала там сами порядок поддерживают.
nestor199 07 апреля 2018 | 20:30
jetsam: Думать? Да просто задуматься надо. Ну зажег ты свечу - постой, подожди пока она не догорит.
fedor_v_glaz 07 апреля 2018 | 19:54
Гори оно всё огнём... Да, это тоже какой-то Знак.
monik_7 07 апреля 2018 | 19:55
ха, и еще раз ха! (Но скорее всего сожгли дворники как раскисшую помойку из вялых цветов и гнилых игрушек)
amderma 07 апреля 2018 | 20:29
Этот мемориал, как мне кажется раздражитель для Власти...это лишнее напоминание о коррупции и бездействии местного чиновничества ... а дураков выслужиться перед Властью в России , столько что до Китая буквой ЗЮ не переставить...! Думаю что это поджег.
Хотя я не отрицаю и провокацию ....дураки и идиоты есть и с этой и с другой стороны баррикад!