Арестованного по обвинению в участии в запрещенном «Правом секторе» Дениса Бахолдина перевели в «Матросскую тишину»

Арестованного по обвинению в участии в запрещенном «Правом секторе» Дениса Бахолдина перевели из брянского СИЗО в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом у себя в ФБ сообщила активистка Елена Глушко. Предварительное заседание по делу Бахолдина пройдет 20 апреля в Нагатинском районном суде Москвы. Как напоминает «Медиазона», Бахолдина, который переехал в Киев в 2014 году, задержали в России марте 2017 года С тех пор он находился в следственном изоляторе в Брянске. Сам активист рассказывал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признательных показаний. «Мемориал» признал Бахолдина политзаключенным.