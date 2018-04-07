Арестованного по обвинению в участии в запрещенном «Правом секторе» Дениса Бахолдина перевели в «Матросскую тишину»
Арестованного по обвинению в участии в запрещенном «Правом секторе» Дениса Бахолдина перевели из брянского СИЗО в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом у себя в ФБ сообщила активистка Елена Глушко. Предварительное заседание по делу Бахолдина пройдет 20 апреля в Нагатинском районном суде Москвы. Как напоминает «Медиазона», Бахолдина, который переехал в Киев в 2014 году, задержали в России марте 2017 года С тех пор он находился в следственном изоляторе в Брянске. Сам активист рассказывал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признательных показаний. «Мемориал» признал Бахолдина политзаключенным.
Комментарии9
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poluputing 07 апреля 2018 | 19:54
Что значит участие в правом секторе? Что существует такая партия? Нет. А если человек против коррупции, войны в Донбассе и захвата Крыма, то он автоматически член Правого сектора? Ну тогда любой вменяемый чел - член правого сектора ( даже без визитки Яроша)
olegleon 07 апреля 2018 | 19:59
poluputing: вот ему в СИЗО и объяснят всё это
poluputing 07 апреля 2018 | 20:10
olegleon: вам тоже мама объясняла что хорошо, что плохо, но, видно к батарее при этом привязывала? Или вы приютский?
mbh_vor_n1 07 апреля 2018 | 20:24
Где Мемориал - там педофилия, наркодилерство,.. прочее говно.
Согласитесь, Правый сектор - омерзительнейшее испражнение цивилизации, питающее своим дерьмом бандитов-бандеровцев и прочих мерзких отпрысков мрази Шухевича.
И кто же опять, как не Мемориал на их стороне...
Мочить в сортире" (с) !!!
ura_123 07 апреля 2018 | 20:20
olegleon: Ежели не секрет,кто же в СИЗО ему будет объяснять?
olegleon 07 апреля 2018 | 20:31
ura_123: следователь, охрана, сокамерники, которым за "объяснение" пообещают послабления.
vulgaris_liberal 07 апреля 2018 | 20:08
poluputing: Есть такая преступная организация "правый сектор", за членсво в ней сажают. А участников вычисляют просто: они себе на видимых местах ордынскую загагулину накалывают. Которую на украинде почему-то соколом рюрика называют :)
mystar 07 апреля 2018 | 20:10
poluputing: Что существует такая партия?
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ИГ тоже не партия и визиток у них нету. И что? Оне белые и пушистые?
ura_123 07 апреля 2018 | 19:57
Это тот самый "правый сектор"который везде визитки Яроша раскидывал,и даже умудрился в сбитый сепаратистами малазийский Боинг одну подкинуть?