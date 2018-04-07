Группа российских специалистов по авиабезопасности прибыла в Каир
Как передает ТАСС, россияне будут работать здесь на постоянной основе и вместе с египетскими коллегами обслуживать московские рейсы. Они запускаются после двух с половиной летнего перерыва, уже в ближайшую среду, 11 апреля. Досмотр багажа и ручной клади будет производиться на рейсах Аэрофлота и EgyptAir.
Комментарии3
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v_bnd 07 апреля 2018 | 20:00
"Родина тебя не забудет даже в далёком Египте, сынок" :)
jetsam 07 апреля 2018 | 20:10
а зачем? если что - виноват каменшик.
аэропорт отнимем, пирамиды конфискуем в счет компенсации...
введем ЧП на всей территории ебипта...
* это спецы из подразделения по корзинкам с колбасками? ну, тады, я спокоен...
ugiazov 07 апреля 2018 | 20:36
Из Европы выгоняют? Ничего! Есть ещё целая Африка! И Индия с Пакистаном.