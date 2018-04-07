Группа российских специалистов по авиабезопасности прибыла в Каир

Как передает ТАСС, россияне будут работать здесь на постоянной основе и вместе с египетскими коллегами обслуживать московские рейсы. Они запускаются после двух с половиной летнего перерыва, уже в ближайшую среду, 11 апреля. Досмотр багажа и ручной клади будет производиться на рейсах Аэрофлота и EgyptAir.