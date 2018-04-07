ЦРУ не  комментирует сообщения о секретных прямых переговорах США с КНДР

Об этом РИА заявил представитель американского разведведомства. От комментариев отказался также представитель госдепа. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и КНДР ведут прямые переговоры по линии ЦРУ в преддверии саммита лидеров двух стран. КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор. По сведениям телеканала, представители США и КНДР уже встречались в в третьей стране.