ЦРУ не комментирует сообщения о секретных прямых переговорах США с КНДР
Об этом РИА заявил представитель американского разведведомства. От комментариев отказался также представитель госдепа. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и КНДР ведут прямые переговоры по линии ЦРУ в преддверии саммита лидеров двух стран. КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор. По сведениям телеканала, представители США и КНДР уже встречались в в третьей стране.
Комментарии12
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sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 19:35
Обратно в омерику трамп полетит на "Хвансон - 15"?)
putinku 07 апреля 2018 | 19:44
sisyan_mudachina: Наш Трамп последнего друга Путина хочет к себе забрать...
wuwer 07 апреля 2018 | 19:56
putinku: Турецкому подданному не до того сейчас, он ясак собирает...
османы сказали: АЭС и С-400 маловато будет
zemljanka 07 апреля 2018 | 20:10
Чудо-юдо...
naivnyk 07 апреля 2018 | 19:35
Это было бы невозможно, или невозможно ))))
cap_ 07 апреля 2018 | 19:50
Всё, что вам нужно знать: РФия потратила на телевизионную пропаганду (агитпроп) более $2 млрд за первый квартал 2018 года...
poluputing 07 апреля 2018 | 19:57
cap_: а школьники продолжат проваливаться в сгнивших деревянных нужниках, а те, что побогаче, гореть в развлекательных центрах
mystar 07 апреля 2018 | 20:20
cap_: РФия потратила на телевизионную пропаганду (агитпроп) более $2 млрд
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Откуда дровишки из методички госдепа?))))))))
Это США потратили столько на пропаганду а не Россия.
poluputing 07 апреля 2018 | 20:04
послать за Кимом бронепоезд со всеми удобствами, может чему вована научит, А нет, так заманухой какой привлечь, пусть на своём , крашеном, приезжает.
pit_heap 07 апреля 2018 | 20:24
poluputing: Вы статью-то прочитали? Причем тут Россия.Ким и Трамп ведут переговоры с Монголией о месте встречи.
ostanovka 07 апреля 2018 | 20:26
24 миллиарда баксов, переданные в 2014 году Путиным кимке третьему, о чем писала Женьминь жибао, пропали даром из-за Трампа.
Предложения Трампа кимке стало форс-мажорным обстоятельством и сняли с Кима необходимость выполнять условия соглашения с путей.
ocmamok 07 апреля 2018 | 20:29
ostanovka: сдаст Пухлый Крысу - к бабке не ходи.