У полиции Мюнстера нет сведений о  возможных сообщниках водителя грузовика, врезавшегося сегодня в посетителей кафе

У полиции германского Мюнстера нет сведений о возможных сообщниках водителя грузовика, врезавшегося сегодня в посетителей кафе. Ранее в полиции сообщили о том, что в результате инцидента три человека погибли, не менее 30-ти пострадали. Сам водитель застрелился. В генконсульстве России в Бонне утверждают, что россиян среди жертв и пострадавших нет. местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено. Сейчас полиция проверяет грузовик на наличие взрывчатки.