У полиции Мюнстера нет сведений о возможных сообщниках водителя грузовика, врезавшегося сегодня в посетителей кафе
У полиции германского Мюнстера нет сведений о возможных сообщниках водителя грузовика, врезавшегося сегодня в посетителей кафе. Ранее в полиции сообщили о том, что в результате инцидента три человека погибли, не менее 30-ти пострадали. Сам водитель застрелился. В генконсульстве России в Бонне утверждают, что россиян среди жертв и пострадавших нет. местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено. Сейчас полиция проверяет грузовик на наличие взрывчатки.
Комментарии11
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r88w556xl4 07 апреля 2018 | 19:35
Пока европолитиканы по заказу вашингтонского Обкома увлечены политическими интригами против России, европейских жителей убивает настоящий враг.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 19:40
"Худший канцлер в истории Германии" (цитата) продолжает приносить своих жителей на заклание ради божка евроугодливости.
russel1 07 апреля 2018 | 19:38
У таких мразей как ты даже чувства сожаления нет!
nnnmmm 07 апреля 2018 | 19:42
russel1: а какое сожаление было у Запада, когда во время нашей трагедии в Кемерово они приняли решение о высылке наших дипломатов, неужели нельзя было повременить хотя бы на пару дней, при этом не имея никаких доказательств и не имея их до сих пор, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей.
laksap 07 апреля 2018 | 19:51
nnnmmm: Срочно выгонять послов!!! Всех!!!
haldey 07 апреля 2018 | 19:38
Сразу не писал, понимал, что это могло было связано с ошибкой Меркель, по высолке дипломатов((( Но писали о трех жертвах, а дипломата 4((( Но уже прошло сообщение о уточненном количестве жертв 4(((
Фрау, ну чито вам не ясно. Лондон больше никто и звать их никак!
Соболезную родственникам невинноубиенных.
Меркель думай прежде чем делать! Что за идиёты в управлении пошли...
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 19:41
Буденновку, фотографию Путина с дарственной надписью и пакет гречки уже нашли ?..
cipherman2 07 апреля 2018 | 19:52
abuvgrobu: там была балалайка, медведь и бутылка водки!..
rern 07 апреля 2018 | 19:51
В чем польза Ислама? Может какие-нибудь святые у них есть. Какие-то исламские деятели сотворили много добра. То что не пьют понятно. Но это вдоволь компенсируется терактами и религиозными войнами. Вопрос к исламистам. Что хорошего вы сделали миру?
serge3leo 07 апреля 2018 | 19:57
rern: Например, арабские цифры?
cattt 07 апреля 2018 | 20:02
serge3leo: "Арабские" цифры скомунизжены у индусов.