Режиссер Учитель вступился за Козловского, который резко высказался в ответ на критику к трейлеру фильма «Тренер»

Режиссер Алексей Учитель вступился за актера Данилу Козловского, который резко высказался в ответ на критику к трейлеру его фильма «Тренер». Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я отношусь резко отрицательно к тому, что его (Д.Козловского) осуждают, потому что нельзя судить по трейлеру какой фильм, какой режиссер, и что он сделал. Потому что это бред. Это начинается история — не видел, не читал, но начинаю осуждать. Поэтому в данном случае я полностью на стороне Данилы, и считаю, что это несправедливо. И, по сути, он прав», — сказал он.

А.Учитель, у которого Козловской снимался в картине «Матильда», подчеркнул, что и сам был в таком же положении, когда критиковали его еще не вышедший фильм.

«Как можно начинать критиковать? Сначала сходите, посмотрите, а потом будем обсуждать. Такая тенденция уже не первый раз, я сам проходил эту ситуацию, мне кажется, она абсолютно неправильная», — заключил режиссер.

Актер и режиссер Данила Козловский в интервью порталу Sports.ru высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях.