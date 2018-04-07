Режиссер Учитель вступился за Козловского, который резко высказался в ответ на критику к трейлеру фильма «Тренер»
Режиссер Алексей Учитель вступился за актера Данилу Козловского, который резко высказался в ответ на критику к трейлеру его фильма «Тренер». Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я отношусь резко отрицательно к тому, что его (Д.Козловского) осуждают, потому что нельзя судить по трейлеру какой фильм, какой режиссер, и что он сделал. Потому что это бред. Это начинается история — не видел, не читал, но начинаю осуждать. Поэтому в данном случае я полностью на стороне Данилы, и считаю, что это несправедливо. И, по сути, он прав», — сказал он.
А.Учитель, у которого Козловской снимался в картине «Матильда», подчеркнул, что и сам был в таком же положении, когда критиковали его еще не вышедший фильм.
«Как можно начинать критиковать? Сначала сходите, посмотрите, а потом будем обсуждать. Такая тенденция уже не первый раз, я сам проходил эту ситуацию, мне кажется, она абсолютно неправильная», — заключил режиссер.
Актер и режиссер Данила Козловский в интервью порталу Sports.ru высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях.
Комментарии8
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neburzhui2 07 апреля 2018 | 19:14
Козловский пропел не в той тональности.
kindman_a 07 апреля 2018 | 19:17
Лахтинские судачки за 11=80 и Данилу уже заклевали?
Мало вам беззащитных америкосов? :-)))
naivnyk 07 апреля 2018 | 19:21
neburzhui2: Фильм гавно, надо снимать , где успехи были! А в футболе , сорри ..
compare 07 апреля 2018 | 19:32
naivnyk: так кончились уже "успехи"-то...все снято.с "высотами побед неимоверных"...пора и про реальную,с сюрпризами,"житуху" начать "заряжать".кто виноват,что "успехов" мало,а режиссеров-завались?
galla 07 апреля 2018 | 19:19
Забыли, как самого Алексея Учителя травила "правдолюб" Поклонсквя и её друзья?
buzukin939 07 апреля 2018 | 19:33
Дарагие къенематографисты бранятся - только тешатся. Больше шуму, гама для рекламы!
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 19:36
Все эти данилы и учителя служат оболваниванию народа, посредством кинематографа Всегда призывал не смотреть зомбопростыню. Вы там даже мечты своей не увидите и грёз. Типы, вроде Козловского, вам её, в силу убогости и гипертрофированной любви к золоту, не покажут. Этот Учитель тоже не бог весть какой авторитет..
timwlad69 07 апреля 2018 | 19:40
Режиссер Учитель вступился за Козловского, который резко высказался в ответ на критику к трейлеру фильма «Тренер»
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Ну да,солидарность основа на том,что на ваятеля наезжают на тему ультрированного отношению к тому ,что есть ТРЕНЕР.
ТРЕНЕР блядь и распутник, стране и всем хреново.И когда ТРЕНЕР диктатор хватающий за горло это тоже «не комильфо» .Так как сам пострадавший приэтом не в том положении чтобы за горло держать.
Ну так господа,придётся признавать что все друг друга за горло держать имея статус тренера исходя из своего социального статуса.И только это есть способ принудить исполнять то за что заплачено и чтобы это приносило доход при этом и было качественно исполненнно.Тренеры блядства спалили 68 человек живьём,и террористы в Европе таранят грузовиками толпы людей в зонах отдыха.