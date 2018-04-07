Немецкий клуб «Бавария» в шестой раз подряд стал чемпионом страны по футболу
Сегодня на выезде «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 4:1 и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для соперников.
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Сегодня на выезде «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 4:1 и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для соперников.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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