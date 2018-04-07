«Краснодар» в первом матче под руководством Мурада Мусаева одержал победу над «Зенитом» в 26-м туре РФПЛ
Матч в Петербурге завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Мусаев возглавил краснодарский клуб в понедельник, сменив на этом посту Игоря Шалимова.
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anatolr 07 апреля 2018 | 19:27
Y-e-e-e-e-ssssssssssssssssssss!
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