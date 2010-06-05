В Канаде разбился автобус с юношеской хоккейной командой
Страшная трагедия произошла в Канаде, где разбился автобус с юношеской хоккейной командой. К этому моменту известно о 14 погибших.
Команда Гульмольд Бронкос ехала на матч, который мог стать последним в полуфинальной серии юношеских соревнований, но для многих стал последним в жизни. На пересечении двух дорог автобус на полном ходу столкнулся с грузовиком. Температура в провинции Саскачеван опустилась ниже нуля, что могло привести к гололеду. В автобусе было 28 человек 24 из которых хоккеисты в возрасте от 16 до 21 года. Пока имена тех, кто погиб, полиция не разглашает, сообщается лишь, что три человека находятся в критическом состоянии. Впрочем, отец одного из ребят публиковал в соцсетях фотографии из больничной палаты: «Парни не сдаются». Канадцы откликнулись на эту трагедию. Всего за несколько часов в интернете было собрано 25 долларов в помощь семьям погибших и пострадавших.
Соболезнования выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Комментарии14
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olegleon 07 апреля 2018 | 19:12
"Всего за несколько часов в интернете было собрано 25 долларов"
что сегодня творится на Эхе Москвы?! какие 25 долларов??
eliza_liza 07 апреля 2018 | 19:20
olegleon:
25 тысяч, наверное.
neburzhui2 07 апреля 2018 | 19:56
"Там куда мы направляемся - дороги нам будут не нужны."
olegleon 07 апреля 2018 | 20:36
eliza_liza: жалко, что редакции Эха Москвы это не очевидно. сегодня ошибка на ошибке
manofoffice 07 апреля 2018 | 19:13
За этим с высокой вероятностью стоит Россия.
needroid 07 апреля 2018 | 19:14
Жесть...
russkyi177 07 апреля 2018 | 19:14
Очень жаль погибших хоккеистов.Молодые ребята.Царствие им небесное.
eliza_liza 07 апреля 2018 | 19:22
Мои соболезнования.
nikolaysatin 07 апреля 2018 | 19:18
Никогда не умел подобрать слова... Да и нужны ли они?... а когда дети.... погибшим - всё равно - а родителям - крест тяжкий до дней их последних. Пострадавшим - тяжко, но это не Россия: помогут всем и по полной возможности... бе7 телевизора, собираюем деньги с сострадающих 7рителей... ДЕТИ....
...
smith_1984_ 07 апреля 2018 | 19:22
Жуть,как и любая автокатастрофа.
smith_1984_ 07 апреля 2018 | 19:24
smith_1984_: Соболезнования.
max3446 07 апреля 2018 | 19:24
а почему из оппозиционной либерастни не пишет про то что виновники это власти страны и коррупция в канаде? семьям погибших соболезнования
ihtamnet 07 апреля 2018 | 19:31
Жаль ребят. Вспоминаю сразу наших парней развившихся на самолёте....
porvana_v_klochya 07 апреля 2018 | 20:45
Мои соболезнования родным и близким. Кстати, Эхо, ты заметило? Практически ни одного коммента в жанре "пляска на костях". В основном сочувствия и соболезнования. И это правильно, истинно по человечески. Так что передай одному из своих постоянных авторов ( некому А. Макаревичу ), что не такие мы уж "злобные дебилы", какими он нас ( россиян ) считает.