В Канаде разбился автобус с юношеской хоккейной командой

Страшная трагедия произошла в Канаде, где разбился автобус с юношеской хоккейной командой. К этому моменту известно о 14 погибших.

Команда Гульмольд Бронкос ехала на матч, который мог стать последним в полуфинальной серии юношеских соревнований, но для многих стал последним в жизни. На пересечении двух дорог автобус на полном ходу столкнулся с грузовиком. Температура в провинции Саскачеван опустилась ниже нуля, что могло привести к гололеду. В автобусе было 28 человек 24 из которых хоккеисты в возрасте от 16 до 21 года. Пока имена тех, кто погиб, полиция не разглашает, сообщается лишь, что три человека находятся в критическом состоянии. Впрочем, отец одного из ребят публиковал в соцсетях фотографии из больничной палаты: «Парни не сдаются». Канадцы откликнулись на эту трагедию. Всего за несколько часов в интернете было собрано 25 долларов в помощь семьям погибших и пострадавших.

Соболезнования выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.