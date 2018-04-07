Местом для проведения американо-северокорейского саммита на высшем уровне может стать Пхеньян

По сведениям СNN, на этом настаивает северокорейская сторона. В качестве альтернативного варианта также обсуждается столица Монголии Улан-Батор. Телеканал со ссылкой на свой источник утверждает, что переговоры накануне встречи Трампа с Ким Чен Ыном ведутся по линии ЦРУ под руководством нынешнего главы ведомства Майка Помпео. Также телеканал сообщил, что представители США и КНДР уже встречались в третьей стране для обсуждения места переговоров, но в какой именно, не уточнил.

Ранее в Белом доме утверждали, что встреча двух лидеров состоится до конца мая.