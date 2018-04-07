Местом для проведения американо-северокорейского саммита на высшем уровне может стать Пхеньян
По сведениям СNN, на этом настаивает северокорейская сторона. В качестве альтернативного варианта также обсуждается столица Монголии Улан-Батор. Телеканал со ссылкой на свой источник утверждает, что переговоры накануне встречи Трампа с Ким Чен Ыном ведутся по линии ЦРУ под руководством нынешнего главы ведомства Майка Помпео. Также телеканал сообщил, что представители США и КНДР уже встречались в третьей стране для обсуждения места переговоров, но в какой именно, не уточнил.
Ранее в Белом доме утверждали, что встреча двух лидеров состоится до конца мая.
Комментарии6
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evgolius7 07 апреля 2018 | 19:12
Не ставят дядю Володю даже в очередь на приём...
А когда-то к папе Римскому опаздывал.
Вот так и проходит земная слава....
Но Россию он ещё помучает.
pauel1964 07 апреля 2018 | 19:16
Надо соглашаться. Если корейцы даже съедят трампа, это немногих расстроит...
komiccap_nkvd 07 апреля 2018 | 19:20
США хочет быть другом тоталитарной Северной Кореи.
v_bnd 07 апреля 2018 | 20:12
komiccap_nkvd: ну... хомяк побыковал - ему популярно объяснили - будет "дружить"
Аналогичная ситуация с нквд-шной РФ - стадия быкования заканчивается, "популярно объяснили" уже в разгаре...
rena1960 07 апреля 2018 | 19:29
Даже не хочется высказывать своё мнение...,пусть об этом говорят специалисты-политологи...,но не пойдёт первая экономика мира на поводу "чху-чхе"...
ab40 07 апреля 2018 | 20:29
rena1960: При чём тут "на поводу"? Речь о том, чтобы подсластить солёный огурец и усмирить.