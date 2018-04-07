Танкер под флагом Мальты врезался в старинный особняк в районе моста султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле

Инцидент произошло, когда судно проходило через пролив Босфор. Турецкая Хюриет отмечает, что движение судов в проливе сейчас перекрыто. Кораблям береговой охраны уже удалось оттащить судно от места катастрофы. Пострадавших в результате инцидента нет.