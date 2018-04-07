Танкер под флагом Мальты врезался в старинный особняк в районе моста султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле
Инцидент произошло, когда судно проходило через пролив Босфор. Турецкая Хюриет отмечает, что движение судов в проливе сейчас перекрыто. Кораблям береговой охраны уже удалось оттащить судно от места катастрофы. Пострадавших в результате инцидента нет.
Комментарии13
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olegleon 07 апреля 2018 | 19:09
как??? как он умудрился врезаться там?
a_111111 07 апреля 2018 | 19:14
olegleon: так крестоносец же
haldey 07 апреля 2018 | 19:31
a_111111: Здесь каждый посыл знаковый. Мост в честь завоевателя Константинополя не просто так упоминается. Мальтийское судно потеряло управление! Мальтийский орден выведен из управления. Название судна тоже о многом говорит!
Это что, нам подарок? Интересная информация. Нам на блюдечке отдают управление Константинополем... Так он и так к нам постепенно переходит. Очень интересно. Типа извинения за пожар, мы сами разберемся с организаторами? Видимо, борис на коленях приползет на встречу, или не все сразу... Они услышали про 11 генералов? Интересная мозаика получается.
sensei54 07 апреля 2018 | 19:16
olegleon: А легко. Босфор в навигационном отношении вообще гиблое место.
В 60-е там наш сухогруз вылетел на берег. Команда покинула судно. Турецкие погранцы не дураки - быстро повесили там турецкий флаг. Всё, привет! По всем законам - морской приз. Пришлось чуть не Косыгину вмешиваться.
olegleon 07 апреля 2018 | 20:38
sensei54: не гиблое, а требующее внимательности и опыта
manofoffice 07 апреля 2018 | 19:15
За этим с высокой вероятностью стоит Россия.
ruthenocene 07 апреля 2018 | 19:58
Вот так прямо в особняк и врезался? Может, ещё и на перекрёстке на красный свет проехал?
severnaya_storona 07 апреля 2018 | 20:17
ruthenocene: Вот так прямо и врезался, носом, и снес пол-дома. К хохлам, кстати, шёл.
dpichugin 07 апреля 2018 | 20:42
severnaya_storona: К хохлам, кстати, шёл.
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не слушайте его, дурачок он.
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2018/22057/disabled-bulk-carrier-destroyed-historic-mansion-b/
Bulk carrier VITASPIRIT suffered steering failure while transiting Bosphorus, Istanbul, on Apr 7 in southern direction, en route from Kerch Strait Anchorage to Egypt.
sosiobama 07 апреля 2018 | 20:09
Прям всё по Задорнову, про американский корабль и маяк))
dpichugin 07 апреля 2018 | 20:16
sosiobama:Прям всё по Задорнову, про американский корабль и маяк))
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подождите, подождите! американцы столько не выпьют.
chubazzl 07 апреля 2018 | 20:16
сбой навигатора
dpichugin 07 апреля 2018 | 20:22
chubazzl: сбой навигатора
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отказ рулевого управления
https://www.fleetmon.com/vessels/vitaspirit_9231377_29100/?language=en