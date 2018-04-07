Три человека погибли, несколько десятков ранены в результате наезда грузовика на группу пешеходов в немецком Мюнстере
Водитель застрелился.
Шесть из 30 пострадавших при атаке в Мюнстере в критическом состоянии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.
Комментарии20
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olegleon 07 апреля 2018 | 19:04
личность и национальность водителя немецкая полиция будет устанавливать долго
nestor199 07 апреля 2018 | 19:06
olegleon: А что тут устанавливать? Всем понятно - это ПУТИН.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 19:30
Пока ставленники европейских режимов увлечены политическими интригами против России, европейских жителей убивает настоящий враг.
neburzhui2 07 апреля 2018 | 19:34
r88w556xl4:
Пока сирийцы будут обсеривать спички на заводах Германии...теракты будут происходить повсеместно. :-))
jetsam 07 апреля 2018 | 19:27
olegleon: т.е.
а что братания установила быстро - это плохо?
а что германия будет медленно - плохо?
что хорошо?
---
установить и объявить.... немного разное...
nestor199 07 апреля 2018 | 20:10
jetsam: А что? Разве мелкобритания установила?
olegleon 07 апреля 2018 | 20:33
jetsam: а разве полиция Британии что-то установила?!
antimalin 07 апреля 2018 | 19:11
Сегодня 7.04.18 грузовик наехал на людей, сидящих на улице возле ресторана в Мюнстере (Германия). 3 погибших, 30 раненых, среди которых 6 тяжело раненых.
Ровно год назад 7 апреля 2017 водитель на украденном грузовике наехал на пешеходов в центре Стокгольма (Швеция). 5 человек погибли, 14 были тяжело ранены.
Меркель в 2015, приглашая беженцев из стран Африки и Ближнего Востока: "Мы справимся" (имея ввиду проблему беженцев).
Что дальше?
Я сам живу в Германии. Этому обещанию Меркель не верю.
vatnik_homiakovich1 07 апреля 2018 | 19:15
antimalin: во время выборов чем занимался? ты не веришь, зато другим нравится)
можешь помитинговать если найдешь желающих из не верящих меркель))
sekretniy_fizik 07 апреля 2018 | 20:08
vatnik_homiakovich1: Так партия Меркель ( ХДС/ХСС ) и так еле набрала на прошлых выборах в парламент ( бундестаг по нашему ) чуть более 30% голосов избирателей ( что на помешало ей в результате партийного междусобойчика четвертый раз подряд быть назначенной на должность канцлера всея Германии ). Не доверяют немецким людишкам прямые всенародные выборы канцлера, вишь оно как. Говорят, мол, еще не доросли, не созрели для принятия судьбоносных решений. Как, впрочем, и граждане США.
v_bnd 07 апреля 2018 | 19:53
antimalin: Вернись в РФ - ты же веришь обещаниям Путина. И не будет у тебя проблем с "беженцев из стран Африки и Ближнего Востока" - кадыровские чеченцы и дагестанцы конкуренцию не любят :)
kaputvsemu 07 апреля 2018 | 19:24
Еще один помчался в шахидский рай за девственницами.
manofoffice 07 апреля 2018 | 19:24
За наездом грузовика на группу пешеходов в немецком Мюнстере с высокой вероятностью стоит Россия.
komiccap_nkvd 07 апреля 2018 | 19:27
manofoffice: Путин не смог отравить Скрипалей. не знал что организм Скрипалей стоек ко всем известным ядам. промахнулся. но в Германии ошибки не допустил
sekretniy_fizik 07 апреля 2018 | 20:17
manofoffice: Хайли-лайкли? С них ( общечеловеков то ) станется. Могут и к этому наезду Россию приплести. Типа - а не был ли грузовичок изготовлен в секретной лаборатории на ясеневской окраине Москвы? Или еще что-нибудь подобное. Ща Ангела с Терезой посоветуется, чёнить забацуют на пару.
smith_1984_ 07 апреля 2018 | 19:27
Соболезнования.
venezianez49 07 апреля 2018 | 19:36
Вот к чему неизбежно привёл кровавый режим Меркель.
Надеюсь, она уже подала в отставку ?
Ей надо срочно готовиться к Гааге, ведь правда, господа "либералы" ??
porvana_v_klochya 07 апреля 2018 | 19:54
venezianez49: Да ладно. После того, как стрелок в Лас-Вегасе завалил пятьсот зрителей на рок-концерте ( из окон отеля, имея при себе целый арсенал автоматического оружия ) даже местный губер ( штата Невада ) не заикался о своей отставке. Не говоря уже о "снова сделаем Америку великой" ( Трампе то бишь ). А тут каких то трое погибших да три десятка пострадавших. Не, на отставку явно не тянет. Так, на общественное порицание еврообщечеловеками, не более.
jetsam 07 апреля 2018 | 19:57
venezianez49: т.е. путена за 64 смерти надо на месте расстрелять?
я правильно понимаю ваш месседж? так и доложить?
nestor199 07 апреля 2018 | 20:12
jetsam: Так вы готовы Путина расстрелять? Или Путину доложить?