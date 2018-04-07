В британском МИДе пообещали рассмотреть российский запрос на встречу Яковенко с Джонсоном

В британском МИДе пообещали рассмотреть российский запрос на встречу посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Ранее российское посольство в Лондоне направило в британский МИД личную ноту Яковенко с запросом о такой встрече. Российский посол предлагает обсудить дело об отравлении Скрипалей. Впрочем, конкретная повестка не указана.