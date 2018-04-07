В британском МИДе пообещали рассмотреть российский запрос на встречу Яковенко с Джонсоном
В британском МИДе пообещали рассмотреть российский запрос на встречу посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Ранее российское посольство в Лондоне направило в британский МИД личную ноту Яковенко с запросом о такой встрече. Российский посол предлагает обсудить дело об отравлении Скрипалей. Впрочем, конкретная повестка не указана.
Комментарии5
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skripal_live 07 апреля 2018 | 18:33
Если вдруг сообщат, что состояние моё или дочери «резко ухудшилось от непредсказуемых последствий российского отравляющего вещества» и мы «снова впали в кому» - это значит, что мы отказались сотрудничать с британской разведкой и решили рассказать правду о своем «отравлении»…
Люди! Не будьте легковерными. Британские политики и обслуживающие их спецслужбы всегда славились своим коварством и жестокостью. На этот раз они, кажется, превзошли себя…
nestor199 07 апреля 2018 | 18:35
А чё рассматривать? Могли и сразу отказать.
ha12raz 07 апреля 2018 | 18:35
Что то маняня заткнулась ...ее точно не примут
stebinmaku 07 апреля 2018 | 18:40
"российское посольство в Лондоне направило в британский МИД личную ноту Яковенко с запросом о такой встрече."
Нота содержит скрипичный ключ к делу об отравлении Сприпалей..
piter_ug 07 апреля 2018 | 18:42
Видно кремлядствующим крепко прищемили причиндалы, если они начали проситься сказать, что их неправильно поняли.