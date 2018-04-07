Водитель, который совершил наезд на группу пешеходов в немецком Мюнстере, покончил с собой

Об этом со ссылкой на местную полицию пишет издание Фокус. Ранее сообщалось, что на группу сидящих людей в центре города наехал грузовик. Три человека погибли, не менее тридцати (по другим данным, около пятидесяти) пострадали — шесть из них находятся в критическом состоянии.

Полиция пока никак не квалифицирует это ЧП, но СМИ не исключают, что в данном случае речь идет о теракте.

Часть города, где произошло ЧП, оцеплен. Власти призывают жителей избегать этого района.