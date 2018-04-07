Водитель, который совершил наезд на группу пешеходов в немецком Мюнстере, покончил с собой
Об этом со ссылкой на местную полицию пишет издание Фокус. Ранее сообщалось, что на группу сидящих людей в центре города наехал грузовик. Три человека погибли, не менее тридцати (по другим данным, около пятидесяти) пострадали — шесть из них находятся в критическом состоянии.
Полиция пока никак не квалифицирует это ЧП, но СМИ не исключают, что в данном случае речь идет о теракте.
Часть города, где произошло ЧП, оцеплен. Власти призывают жителей избегать этого района.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
varangian2011 07 апреля 2018 | 18:37
Похоже на ответку за новый пакет санкций.
minerr 07 апреля 2018 | 18:43
varangian2011: Как сказали бы местные т.н. либералы - этот теракт выгоден только одному человеку - Меркель, чтобы повысить свой рейтинг.
kottigr1 07 апреля 2018 | 18:38
Каждый год в России на дорогах погибают более 20 тысяч человек, что равносильно потере населения небольшого провинциального города. Это самый крупный теракт российской власти против населения России...
rern 07 апреля 2018 | 18:40
Исламский мир в Европе. Нескончаемый сериал к сожалению.
antimalin 07 апреля 2018 | 18:42
Ровно год назад 7 апреля 2017 грузовик наехал на пешеходов в центре Стокгольма (Швеция). 5 человек погибли, 14 были тяжело ранены.