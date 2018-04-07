В Храме Гроба господня в Иерусалиме тысячи верующих сегодня вновь стали свидетелями схождения благодатного огня
Через несколько часов он будет доставлен в столичный аэропорт Внуково, где частицу его смогут получить все желающие. Там уже усилены меры безопасности.
Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Традиционно это происходит в великую субботу, день Благовещенья, в Кулликуле Храма Воскресения Христова. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны. В Иерусалим специально наблюдать за сошествием собираются многочисленные паломники. Событие предваряют молитвы тысяч людей. От огня свечей Иерусалисмского патриарха Феофила III верующие зажгли свои свечи, и огонь в считанные секунды распространился по храму.
Это ежегодный акт, о природе которого многие ведут споры – в силу собственного скепсиса или собственной веры. Нет и единой позиции по этому вопросу среди представителей православных церквей. Ранее священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, заявил рукотворности Благодатного огня и о том, что чудо вовсе не во внешней оатрибутике, а в сердцах стремящихся к нему людей. Митрополит Волоколамский Иларион Алфеев, говоря об утвердившейся среди многих православных традиции почитания благодатного огня отметил, что чудо его самоовзгорания не является частью церковной догматики.
Несмотря на то, что экспериментально доказана возможность самовоспламенения при помощи незамысловатых химических манипуляций, в России в последние 15 лет традиция почитания благодатного огня неизменно крепла. Немалую роль в этом играла недостаточно четко выраженная позиция РПЦ.
Этим вечером благодатный огонь будет доставлен к праздничному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.
Комментарии10
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cattt 07 апреля 2018 | 18:09
Огонь от зажигалки почитают только огнепоклонники.
cattt 07 апреля 2018 | 18:12
cattt: Как только они могли стать свидетелями. если монах выращил этот огонь из подвала, предварительно сжегши свою свечку от лампады, которая там установлена.
honduras_on_kolima 07 апреля 2018 | 18:18
// В Храме Гроба господня в Иерусалиме тысячи верующих сегодня вновь стали свидетелями схождения благодатного огня //
Эти "тысячи верующих" натуральные жлобы.
Которые пожалели деньги на билет в цирк.
Где им показали бы такие фокусы, против которых трюк под названием "схождение благодатного огня" и рядом в кустах не валялся.
evgolius7 07 апреля 2018 | 18:32
сегодня вновь стали свидетелями схождения благодатного огня...
А кто ни будь сомневался что не подожгут?
ura_123 07 апреля 2018 | 18:10
Zippo,более 100 лет на рынке религиозных услуг.
Купи себе благодатный огонь! Филиал теперь и в армянской церкве...
perepusk 07 апреля 2018 | 18:19
Религия-опиум для народа (классики).
zodiak_slon 07 апреля 2018 | 18:25
заголовок лживый и вводит в заблуждение публику здравомыслящюю.
stas_russkiy 07 апреля 2018 | 18:26
При наборе лайнером высоты, "благодатный огонь" погас. Пришлось воспользоваться зажигалкой...
world_nail 07 апреля 2018 | 18:33
Стесняюсь спросить, а 120 лет назад эта байда в России тоже конала? Или тогда лошар поменьше было?
snaker 07 апреля 2018 | 18:37
"тысячи верующих сегодня вновь стали свидетелями схождения благодатного огня" . И это радует. Значит со спичками у них все хорошо. Надеюсь российский борт уже везет огонь на родину, а то у нас тут кромешная тьма, средневековье.