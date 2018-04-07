// В Храме Гроба господня в Иерусалиме тысячи верующих сегодня вновь стали свидетелями схождения благодатного огня //

Через несколько часов он будет доставлен в столичный аэропорт Внуково, где частицу его смогут получить все желающие. Там уже усилены меры безопасности.

Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Традиционно это происходит в великую субботу, день Благовещенья, в Кулликуле Храма Воскресения Христова. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны. В Иерусалим специально наблюдать за сошествием собираются многочисленные паломники. Событие предваряют молитвы тысяч людей. От огня свечей Иерусалисмского патриарха Феофила III верующие зажгли свои свечи, и огонь в считанные секунды распространился по храму.

Это ежегодный акт, о природе которого многие ведут споры – в силу собственного скепсиса или собственной веры. Нет и единой позиции по этому вопросу среди представителей православных церквей. Ранее священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, заявил рукотворности Благодатного огня и о том, что чудо вовсе не во внешней оатрибутике, а в сердцах стремящихся к нему людей. Митрополит Волоколамский Иларион Алфеев, говоря об утвердившейся среди многих православных традиции почитания благодатного огня отметил, что чудо его самоовзгорания не является частью церковной догматики.

Несмотря на то, что экспериментально доказана возможность самовоспламенения при помощи незамысловатых химических манипуляций, в России в последние 15 лет традиция почитания благодатного огня неизменно крепла. Немалую роль в этом играла недостаточно четко выраженная позиция РПЦ.

Этим вечером благодатный огонь будет доставлен к праздничному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.