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18:05, 07 апреля 2018

В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов

Как сообщает местная пресса, три человека погибли. Немецкие СМИ отмечают, что не менее 30-ти человек пострадали. В полиции случившееся пока не комментировали. Других подробностей не поступало. Известно лишь, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена.

Комментарии

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olegleon 07 апреля 2018 | 18:09

ну теперь Меркель ещё несколько российских дипломатов вышлет.

nestor199 07 апреля 2018 | 18:11

olegleon: Это не та тема, где юморить можно.

olegleon 07 апреля 2018 | 18:20

nestor199: да какой тут юмор? отравление в Британии тоже "не та тема", а власти Германии юморили и выслали российских дипломатов. а до этого Меркель юморила "беженцы, добро пожаловать"

nestor199 07 апреля 2018 | 18:24

olegleon: Понимаете, когда англичанка Скрипалей траванула и на Россию эту тему повесила это одно. А когда грузовик проехал по толпе обычных бюргеров - это совсем другое.

ivan127_4 07 апреля 2018 | 18:34

nestor199: Понимаете, когда англичанка Скрипалей траванула и на Россию эту тему повесила это одно. А когда грузовик проехал по толпе обычных бюргеров - это совсем другое.
_______

О как...
Ценность жизней граждан России Скрипалей это одно, а ценность жизней немецких бюргеров это совсем другое по Вашему? А не фашизм ли это?

mystar 07 апреля 2018 | 18:42

ivan127_4: Ценность жизней граждан России
_______________________________________
Ценность жизней граждан России Германия продемонстрировала когда дала 1 год условно пьяному немцу убившему в Москве двух студентов на пешеходном переходе.

olegleon 07 апреля 2018 | 18:41

nestor199: я не понимаю только того, что Меркель выслала российских дипломатов, т.к. сама ухудшила отношения в Россией. даже австрийцы оказались принципиальнее и не пошли на поводу у Лондона, т.к. тот отказался предоставить факты причастности России. как и некоторые другие страны Европы.

antimalin 07 апреля 2018 | 18:33

olegleon: а до этого Меркель юморила "беженцы, добро пожаловать"...
///////////

И уверяла "мы справимся"

rodiv 07 апреля 2018 | 18:21

olegleon: ты ДЕБИЛ !!!

sekretniy_fizik 07 апреля 2018 | 18:27

Эхо, ты не в курсе, грузовик случаем не в секретной лаборатории на окраине Москвы был изготовлен?

porvana_v_klochya 07 апреля 2018 | 18:33

sekretniy_fizik: Не, в Ясенево только "Новичок" расфасовывают по пакетам с гречкой. Грузовички где-нибудь в Набережных Челнах мастырят.

tks 07 апреля 2018 | 18:11

Немцам следовало бы вычистить и выдворить из страны исламисткую нечисть. Эта мерзость, живущая на пособия и сидящая на шее налогоплательщиков, только язык силы понимает.

cattt 07 апреля 2018 | 18:15

tks: Муслимы должны понять, что каждый их террорист буде завернут в свиную шкуру и не видать ему рая с кучей гурий!

nestor199 07 апреля 2018 | 18:26

cattt: Меркель же сказала, что муслимы и немцы братья навек.

kottigr1 07 апреля 2018 | 18:35

nestor199: В США мусульмане составляют 1 (ОДИН) процент от общей численности населения.
В ЕС мусульмане составляют от общего числа населения 3,8 проц. населения.
Мусульмане составляют от общего населения Германии лишь чуть более 5 процентов.
Во Франции, мусульмане составляют от общего числа населения всего 7,5 процента.
В Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, Польше, Эстонии, Чехии и Мальте мусульман ничтожно мало и их численность составляет десятые доли процента от общей численности граждан.
Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России. В России, доля мусульманского населения составляет 17,5 процентов(их численность удвоилась за период бездарного правления Путина).

Так что.. Расслабься и постарайся получить удовольствие..

mystar 07 апреля 2018 | 18:17

tks: Немцам следовало бы вычистить и выдворить из страны исламисткую нечисть
_____________________________________________________________________
Пусть дальше в толерастию играются. Может рано или поздно что то включится в промытых мозгах.

jetsam 07 апреля 2018 | 18:18

tks: не все так просто.
за любое, даже законное, движение сразу полезет "фашисты, гитлер, нацисты"...
на них же клеймо.+ турок у них много (не эрдогановских).
немцам труднее всех... вина давит.

anemon 07 апреля 2018 | 18:21

tks: Прежде всего, надо вычислить связь между ФСБ и ИГИЛ (зaпрещено, запрещено!), пока этого сделать некому (в России).

antimalin 07 апреля 2018 | 18:14

Водитель после произошедшего застрелился, сообщает BILD
Он мертв.

nelibermot17 07 апреля 2018 | 18:34

antimalin: значит 100% теракт. Хорошо, что стрелять не начал.

ivan127_4 07 апреля 2018 | 18:36

antimalin: Водитель после произошедшего застрелился, сообщает BILD
Он мертв.
________

Как и кот Скрипаля. И никто уже ничего не узнает. Нет человека - нет проблемы, нет котейки - тоже нет проблемы.

velbkeirf1 07 апреля 2018 | 18:43

antimalin: Наскоро перекрестившись, пастор шагнул вниз, на брусчатую мостовую Цветочной улицы. Последнее, что уловил его слух, было злобное и запыхавшееся "Шшайзе", донесшееся из глубины подъезда.

velbkeirf1 07 апреля 2018 | 18:14

Не ну давить это не "Новичок", практически безболезненная акция глупо даже сравнивать

tovarich67 07 апреля 2018 | 18:17

Адепты самой мирной религии развлекаются

nikvol 07 апреля 2018 | 18:18

Как будет по-немецки highly likely?

antimalin 07 апреля 2018 | 18:20

nikvol: Как будет по-немецки highly likely?
/////////
Hochwarscheinlich

jetsam 07 апреля 2018 | 18:21

nikvol: puten schwein

antimalin 07 апреля 2018 | 18:22

nikvol:

Поправка
Hochwahrscheinlich

(комментарий скрыт)

sergeypuskino 07 апреля 2018 | 18:22

..ну вы знаете, кто виноват.

mystar 07 апреля 2018 | 18:27

sergeypuskino: ну вы знаете, кто виноват
___________________________________
Кто? Неужто Меркель?
Бабка в прошлый раз еле отбрехалась. Теперь как бы кондратий не пришел.

sasass 07 апреля 2018 | 18:32

Теракт конечно...

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