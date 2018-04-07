В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов
Как сообщает местная пресса, три человека погибли. Немецкие СМИ отмечают, что не менее 30-ти человек пострадали. В полиции случившееся пока не комментировали. Других подробностей не поступало. Известно лишь, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена.
Комментарии31
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olegleon 07 апреля 2018 | 18:09
ну теперь Меркель ещё несколько российских дипломатов вышлет.
nestor199 07 апреля 2018 | 18:11
olegleon: Это не та тема, где юморить можно.
olegleon 07 апреля 2018 | 18:20
nestor199: да какой тут юмор? отравление в Британии тоже "не та тема", а власти Германии юморили и выслали российских дипломатов. а до этого Меркель юморила "беженцы, добро пожаловать"
nestor199 07 апреля 2018 | 18:24
olegleon: Понимаете, когда англичанка Скрипалей траванула и на Россию эту тему повесила это одно. А когда грузовик проехал по толпе обычных бюргеров - это совсем другое.
ivan127_4 07 апреля 2018 | 18:34
nestor199: Понимаете, когда англичанка Скрипалей траванула и на Россию эту тему повесила это одно. А когда грузовик проехал по толпе обычных бюргеров - это совсем другое.
_______
О как...
Ценность жизней граждан России Скрипалей это одно, а ценность жизней немецких бюргеров это совсем другое по Вашему? А не фашизм ли это?
mystar 07 апреля 2018 | 18:42
ivan127_4: Ценность жизней граждан России
_______________________________________
Ценность жизней граждан России Германия продемонстрировала когда дала 1 год условно пьяному немцу убившему в Москве двух студентов на пешеходном переходе.
olegleon 07 апреля 2018 | 18:41
nestor199: я не понимаю только того, что Меркель выслала российских дипломатов, т.к. сама ухудшила отношения в Россией. даже австрийцы оказались принципиальнее и не пошли на поводу у Лондона, т.к. тот отказался предоставить факты причастности России. как и некоторые другие страны Европы.
antimalin 07 апреля 2018 | 18:33
olegleon: а до этого Меркель юморила "беженцы, добро пожаловать"...
///////////
И уверяла "мы справимся"
rodiv 07 апреля 2018 | 18:21
olegleon: ты ДЕБИЛ !!!
sekretniy_fizik 07 апреля 2018 | 18:27
Эхо, ты не в курсе, грузовик случаем не в секретной лаборатории на окраине Москвы был изготовлен?
porvana_v_klochya 07 апреля 2018 | 18:33
sekretniy_fizik: Не, в Ясенево только "Новичок" расфасовывают по пакетам с гречкой. Грузовички где-нибудь в Набережных Челнах мастырят.
tks 07 апреля 2018 | 18:11
Немцам следовало бы вычистить и выдворить из страны исламисткую нечисть. Эта мерзость, живущая на пособия и сидящая на шее налогоплательщиков, только язык силы понимает.
cattt 07 апреля 2018 | 18:15
tks: Муслимы должны понять, что каждый их террорист буде завернут в свиную шкуру и не видать ему рая с кучей гурий!
nestor199 07 апреля 2018 | 18:26
cattt: Меркель же сказала, что муслимы и немцы братья навек.
kottigr1 07 апреля 2018 | 18:35
nestor199: В США мусульмане составляют 1 (ОДИН) процент от общей численности населения.
В ЕС мусульмане составляют от общего числа населения 3,8 проц. населения.
Мусульмане составляют от общего населения Германии лишь чуть более 5 процентов.
Во Франции, мусульмане составляют от общего числа населения всего 7,5 процента.
В Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, Польше, Эстонии, Чехии и Мальте мусульман ничтожно мало и их численность составляет десятые доли процента от общей численности граждан.
Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России. В России, доля мусульманского населения составляет 17,5 процентов(их численность удвоилась за период бездарного правления Путина).
Так что.. Расслабься и постарайся получить удовольствие..
mystar 07 апреля 2018 | 18:17
tks: Немцам следовало бы вычистить и выдворить из страны исламисткую нечисть
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Пусть дальше в толерастию играются. Может рано или поздно что то включится в промытых мозгах.
jetsam 07 апреля 2018 | 18:18
tks: не все так просто.
за любое, даже законное, движение сразу полезет "фашисты, гитлер, нацисты"...
на них же клеймо.+ турок у них много (не эрдогановских).
немцам труднее всех... вина давит.
anemon 07 апреля 2018 | 18:21
tks: Прежде всего, надо вычислить связь между ФСБ и ИГИЛ (зaпрещено, запрещено!), пока этого сделать некому (в России).
antimalin 07 апреля 2018 | 18:14
Водитель после произошедшего застрелился, сообщает BILD
Он мертв.
nelibermot17 07 апреля 2018 | 18:34
antimalin: значит 100% теракт. Хорошо, что стрелять не начал.
ivan127_4 07 апреля 2018 | 18:36
antimalin: Водитель после произошедшего застрелился, сообщает BILD
Он мертв.
________
Как и кот Скрипаля. И никто уже ничего не узнает. Нет человека - нет проблемы, нет котейки - тоже нет проблемы.
velbkeirf1 07 апреля 2018 | 18:43
antimalin: Наскоро перекрестившись, пастор шагнул вниз, на брусчатую мостовую Цветочной улицы. Последнее, что уловил его слух, было злобное и запыхавшееся "Шшайзе", донесшееся из глубины подъезда.
velbkeirf1 07 апреля 2018 | 18:14
Не ну давить это не "Новичок", практически безболезненная акция глупо даже сравнивать
tovarich67 07 апреля 2018 | 18:17
Адепты самой мирной религии развлекаются
nikvol 07 апреля 2018 | 18:18
Как будет по-немецки highly likely?
antimalin 07 апреля 2018 | 18:20
nikvol: Как будет по-немецки highly likely?
/////////
Hochwarscheinlich
jetsam 07 апреля 2018 | 18:21
nikvol: puten schwein
antimalin 07 апреля 2018 | 18:22
nikvol:
Поправка
Hochwahrscheinlich
sergeypuskino 07 апреля 2018 | 18:22
..ну вы знаете, кто виноват.
mystar 07 апреля 2018 | 18:27
sergeypuskino: ну вы знаете, кто виноват
___________________________________
Кто? Неужто Меркель?
Бабка в прошлый раз еле отбрехалась. Теперь как бы кондратий не пришел.
sasass 07 апреля 2018 | 18:32
Теракт конечно...