В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов

Как сообщает местная пресса, три человека погибли. Немецкие СМИ отмечают, что не менее 30-ти человек пострадали. В полиции случившееся пока не комментировали. Других подробностей не поступало. Известно лишь, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена.