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Эксклюзив Эха 18:03, 07 апреля 2018

Козловского поддержали коллеги после критики, обрушившейся за высказывания об отзывах зрителей трейлера к «Тренеру»

Данилу Козловского поддержали коллеги после критики, которая обрушилась на артиста за его высказывания об отзывах зрителей трейлера к его новому фильму Тренер». В Общественной палате призвали быть аккуратнее в своих оценках и помнить о том, что он публичный человек.

Возмущение пользователей интернета и Общественной палаты вызвали слова Данилы Козловского о том, что в России «сплошная ненависть и хамство». Прозвучали они в интервью изданию Sports.ru, в котором артист поделился своими эмоциями после обидных отзывов в адрес трейлера к его фильму «Тренер». В картине Данила Козловский одновременно выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли.

Нельзя судить по трейлеру о фильме, уверен режиссер Алексей Учитель. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что Данила Козловский прав в своей позиции, сначала надо увидеть кино, а потом обсуждать.

В Общественной палате призвали Данилу Козловского следить за своими словами и быть аккуратнее в заявлениях, чтобы не стать изгоем. Все люди по-разному реагируют на фильмы и искусство, к этому важно относиться по-взрослому и с пониманием, сказал «Эху Москвы» зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.

Данила Козловский отмечал, что показывал трейлер своего фильма во многих странах мира, но только в России ему написали столько гадостей и злобных высказываний.

Фильм «Тренер» Данилы Козловского выйдет на российские экраны 19 апреля.

Комментарии

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freediver 07 апреля 2018 | 18:11

Правда б ы д л у глаза колет...

astet 07 апреля 2018 | 18:26

freediver: Не прав Алексей Учитель:
если ты делаешь трейлер к своему фильму,
ты и отвечаешь за то,
как воспринимают его зрители!
Если ты сделал провальный трейлер,
то в этом виноват только ты,
г-н Козловский!
Не умеешь, не делай.

idshoohov 07 апреля 2018 | 18:43

astet:
Прав и Учитель, и Козловский.
Народ в России становится всё более злым.


(комментарий скрыт)

sensei54 07 апреля 2018 | 18:12

следить за своими словами и быть аккуратнее в заявлениях,
..................................................................................................................
Если касается хамства в отношении его фильма - это одно.
А если речь вообще - о хамской России - здесь экстремизмом пахнет.

cattt 07 апреля 2018 | 18:18

sensei54: Актер Алексей Серебряков предлагает новую триаду на роль национальной идеи: сила, наглость и хамство, а Козловский лишь в этом убедился

tovarich67 07 апреля 2018 | 18:21

sensei54: sensei54: т.е если хама назвать хамом это экстремизм?стучишь по привычке уже вата

sir_sar 07 апреля 2018 | 18:20

Решил раскрутить свой фильм уже знакомым всем способом - набросом на вентилятор.

sergeypuskino 07 апреля 2018 | 18:20

Ахеджакова даже извинилась наверное.

mobile_actor 07 апреля 2018 | 18:26

"только в России ему написали столько гадостей и злобных высказываний." Кто бы мог подумать, верно?

maripouss 07 апреля 2018 | 18:27

Я читала это вью Козловского на sports.ru. На мой взгляд, он сам спровоцировал столь негативную реакцию сообщества этого ресурса. А на спортсе его действительно восприняли очень негативно. А потом уже, увидев негативную массовую реакцию, начали и другие СМИ перепечатывать и пошли комментарии по всему инету. И сделал это Козловский, по-моему, сознательно. Скандал ради пиара фильма перед премьерой. Путь Матильды, когда все пошли смотреть, что же там такого надо было запрещать. А потом все дружно плевались. Вот так и здесь. Только Козловский в данном случае проссчитался. Таких высказываний в адрес страны и зрителей у нас не прощают, особенно из уст зализанных и обласканных звездунов, которым опять зритель не угодил. Думаю, с 19 апреля, когда начнётся массовый прокат, он получит по полной программе.

natogrek 07 апреля 2018 | 18:40

maripouss: Вот прямо диву даешься. Любой чиновник, хоть маленький, хоть самый самый никого не стесняясь постоянно хамят и притесняют "страну и зрителей". И ничего выбирают снова и снова. А тут вдруг "у нас не прощают"

(комментарий скрыт)

ruthenocene 07 апреля 2018 | 18:38

Раскручивают очередной говнофильм?
Не смотрите наше новое кино - здоровее будете! Смотрите старое!..

snehulak 07 апреля 2018 | 18:39

Люди стали злыми, но виновата пропаганда. Из высококультурных немцев гитлер смог сделать фашистов, например

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