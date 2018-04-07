Козловского поддержали коллеги после критики, обрушившейся за высказывания об отзывах зрителей трейлера к «Тренеру»

Данилу Козловского поддержали коллеги после критики, которая обрушилась на артиста за его высказывания об отзывах зрителей трейлера к его новому фильму Тренер». В Общественной палате призвали быть аккуратнее в своих оценках и помнить о том, что он публичный человек.

Возмущение пользователей интернета и Общественной палаты вызвали слова Данилы Козловского о том, что в России «сплошная ненависть и хамство». Прозвучали они в интервью изданию Sports.ru, в котором артист поделился своими эмоциями после обидных отзывов в адрес трейлера к его фильму «Тренер». В картине Данила Козловский одновременно выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли.

Нельзя судить по трейлеру о фильме, уверен режиссер Алексей Учитель. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что Данила Козловский прав в своей позиции, сначала надо увидеть кино, а потом обсуждать.

В Общественной палате призвали Данилу Козловского следить за своими словами и быть аккуратнее в заявлениях, чтобы не стать изгоем. Все люди по-разному реагируют на фильмы и искусство, к этому важно относиться по-взрослому и с пониманием, сказал «Эху Москвы» зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.

Данила Козловский отмечал, что показывал трейлер своего фильма во многих странах мира, но только в России ему написали столько гадостей и злобных высказываний.

Фильм «Тренер» Данилы Козловского выйдет на российские экраны 19 апреля.