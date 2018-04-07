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18:00, 07 апреля 2018

Российский посол в Британии на фоне разногласий из-за дела Скрипаля попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном

Российский посол в Британии Александр Яковенко на фоне разногласий из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном. Ему направлена соответствующая нота. Лондон получил запрос и обещал его рассмотреть.

Встреча посла и главы внешнеполитического ведомства Британии давно назрела. Надеемся, её проведут в ближайшее время, сообщил представитель российской дипмиссии в Лондоне агентству РИА. По его словам, тема отравления чуть больше месяца назад в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться. Аналитики не сомневаются: инцидент с экс-полковником ГРУ станет главной темой на встрече Яковенко и Джонсона. Правда, в каком именно ключе посол и глава британского МИДа поведут обсуждение неясно. Ранее сообщалось, что российские дипломаты готовы добиваться встречи с отравленной дочерью экс-полковника ГРУ Юлией Скрипаль. Она чувствует себя гораздо лучше и, выйдя из комы, ест, пьёт и даже говорит. Москва хочет выяснить, почему России отказали в праве консульского доступа к Юлии и её отцу. Другой вопрос: на основании каких признаков британцы установили якобы российское происхождение химвещества, примененного в Солсбери. И есть ли у Лондона контрольные образцы-эталоны отравляющего вещества, которое британские представители называют яд Новичок. «Мы готовы к общению с Лондоном», — заявил пару дней назад на брифинге российский посол.

Запрос получили. Рассмотрим и ответим на него, пообещали около получаса назад в британском МИДе. Ведомство отметило что три недели просит Москву сотрудничать и ответить на вопросы цитата «относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери». После новостей о том, что состояние Скрипалей стало улучшаться, Россия прибегла ещё цитата к «другой диверсионной тактике», отметил представитель британского МИДа. Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ, а Борис Джонсон заявил, что к этому может быть причастен Владимир Путин. Российский президент это бредом чушью и нонсенсом.

Тем временем Сергей Скрипаль, состояние которого стало улучшаться накануне, постепенно идёт на поправку. Он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", — сообщил телеканал Sky News, не уточнив источник данных.

Комментарии

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evgolius7 07 апреля 2018 | 18:06

А гостинчик приготовил посол?
Ну там...чайку...апельсинчиков?
А может ещё и родственников , тех геройски погибших морских свинок подвезёт?

olegleon 07 апреля 2018 | 18:07

Яковенко сказал, что он покажет Джонсону как действует настоящий "Новичок".

evgolius7 07 апреля 2018 | 18:10

Лев Рубинштейн:
"… И теперь зовут британцы
Дядю Вову «Новичком»."

vitaminoz 07 апреля 2018 | 18:27

olegleon: думаю, яковенко вежливо пошлют с его нотой.

sensei54 07 апреля 2018 | 18:07

Инструкции вряд ли изменились. Ничего у Яковенко не выйдет.
Зря лезут, будет только хуже.

nestor199 07 апреля 2018 | 18:15

sensei54: Это у англичанки ничего не выйдет. Нота посла говорит о том, что РФ играет свою партию. Нас рать, поэтому на мнение околочеловеческой общественности нам насрать.

ura_123 07 апреля 2018 | 18:25

nestor199: Ваши "ратные” подвиги отчего-то постоянно оказываются в ваших же штанах)))

nestor199 07 апреля 2018 | 18:29

ura_123: Сколько раз русская армия Берлин брала?

kottigr1 07 апреля 2018 | 18:32

nestor199: Столько же раз, сколько сжигали Москву ?

nestor199 07 апреля 2018 | 18:37

kottigr1: Москва, пока была деревянной, горела каждый год.

kottigr1 07 апреля 2018 | 18:41

nestor199: Сколько раз её сжигали иностранные интервенты ?

ac_dc 07 апреля 2018 | 18:35

nestor199: на мнение околочеловеческой общественности нам насрать.
------------------
Чуть не ежедневно М Захарова то в стихах, то в прозе клеймит британскую военщину, мидовщину, премьерщину...
Портовый ансамбль песни и пляски
на подпевках . Посол для этих песен ноты пишет.

nestor199 07 апреля 2018 | 18:39

ac_dc: У Захаровой работа такая, а я излагаю своё мнение.

idruker 07 апреля 2018 | 18:08

Ну все. Щас каяться будет: простите дескать нас грешных, черти нас попутали, это шестерки наши перестарались и на Скрипаля ОМП распылили. Или по другому: вы на кого, падлы, наехали?

ura_123 07 апреля 2018 | 18:27

idruker: Та ни,будет просить передать выздоравливающим пакетик гречи с родины!
;-)

freediver 07 апреля 2018 | 18:09

Попросил? Разве лавровский (цензура) может попросить? Небось потребовал?

ostapbey 07 апреля 2018 | 18:09

Интересно, какой бред продержится дольше? Об отсутствии российской армии на "референдуме" ?,
Или об отстутствии Новичка в портмоне "маркадера"?
Даже..

viktorova 07 апреля 2018 | 18:11

Достойный последователь Путина. “Ну поговорите со мной. Ну поговорите!»

jetsam 07 апреля 2018 | 18:11

#может быть причастен Владимир Путин. Российский президент это бредом чушью и нонсенсом. #
да. это правда. так и заявил.
- чушь и нонсенс! я и из сортира-то не выхожу, как я тут причастен, бред!

sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:11

Яковенко нашел к кому обращаться !Сам Джигурда завидует тараканам в голове у борьки джонсона ,и ваще ...немцов ,ельцин , джонсон - это же ублюдки каких еще поискать надо !

jetsam 07 апреля 2018 | 18:13

sisyan_mudachina: " поискать надо"
не надо - вот вас и нашли.

sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:16

jetsam: У меня красивое мужское имя-Андрей ! А борьками на Руси испокон веков свиней звали ,или ты не в курсе олеша!?)

sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:19

sisyan_mudachina: Да ну нахер, тезка!???)))

ura_123 07 апреля 2018 | 18:22

sisyan_mudachina: Ой,как жеманно...Андрей... Андрейко...
Да,Борис не смог бы тебе отказать)))

jetsam 07 апреля 2018 | 18:27

sisyan_mudachina: вы даже собственную историю не знаете.

хоть у мединского погуглите как звали свиней на руси.
на руси - не в фильмах михалкова...
* и бориса годунова зачем кошмарить? он срипалей не травил.

navsegda 07 апреля 2018 | 18:16

sisyan_mudachina: то ли дело Жириновский или Хирург , не говорят , поют

sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:21

navsegda: Ты наверное не слышал хохлятскую шизораду,туда ваще только со справкой из дурдома выбирают !)

mavreh 07 апреля 2018 | 18:12

За хладнокровное убийство кота и морских свинок(путём пыток - они умерли от обезвоживания, это страшная, мучительная смерть!) - Британия должна быть стёрта с лица Земли!

mobile_actor 07 апреля 2018 | 18:17

Как-то резко завибрировали российские власти после появления информации о приходе Скрипалей в сознание.

nestor199 07 апреля 2018 | 18:31

mobile_actor: Не-а, вибрирует англичанка.

rifles 07 апреля 2018 | 18:34

Когда вас всех на столбах развесят сушиться.вонючие портянки?

nestor199 07 апреля 2018 | 18:41

rifles: А Вы сами не желаете поучаствовать в деле развешивания нас, портянок, на столбах?

polit_person 07 апреля 2018 | 18:33

mobile_actor: Их ни кто не видел и ушедшими из сознания. Или предлагаешь верить цыганской совести лживых бритов.

jetsam 07 апреля 2018 | 18:36

@на фоне разногласий из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ @
разногласия, это когда жена хочет смотреть малахова, ты - футбол, а телек один.

а отрицание попытки убийства с ОВ на чужой территории
- Опять в несознанку играем. Молодец.(с)Суходрищев

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