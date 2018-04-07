Российский посол в Британии на фоне разногласий из-за дела Скрипаля попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном

Российский посол в Британии Александр Яковенко на фоне разногласий из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном. Ему направлена соответствующая нота. Лондон получил запрос и обещал его рассмотреть.

Встреча посла и главы внешнеполитического ведомства Британии давно назрела. Надеемся, её проведут в ближайшее время, сообщил представитель российской дипмиссии в Лондоне агентству РИА. По его словам, тема отравления чуть больше месяца назад в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться. Аналитики не сомневаются: инцидент с экс-полковником ГРУ станет главной темой на встрече Яковенко и Джонсона. Правда, в каком именно ключе посол и глава британского МИДа поведут обсуждение неясно. Ранее сообщалось, что российские дипломаты готовы добиваться встречи с отравленной дочерью экс-полковника ГРУ Юлией Скрипаль. Она чувствует себя гораздо лучше и, выйдя из комы, ест, пьёт и даже говорит. Москва хочет выяснить, почему России отказали в праве консульского доступа к Юлии и её отцу. Другой вопрос: на основании каких признаков британцы установили якобы российское происхождение химвещества, примененного в Солсбери. И есть ли у Лондона контрольные образцы-эталоны отравляющего вещества, которое британские представители называют яд Новичок. «Мы готовы к общению с Лондоном», — заявил пару дней назад на брифинге российский посол.

Запрос получили. Рассмотрим и ответим на него, пообещали около получаса назад в британском МИДе. Ведомство отметило что три недели просит Москву сотрудничать и ответить на вопросы цитата «относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери». После новостей о том, что состояние Скрипалей стало улучшаться, Россия прибегла ещё цитата к «другой диверсионной тактике», отметил представитель британского МИДа. Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ, а Борис Джонсон заявил, что к этому может быть причастен Владимир Путин. Российский президент это бредом чушью и нонсенсом.

Тем временем Сергей Скрипаль, состояние которого стало улучшаться накануне, постепенно идёт на поправку. Он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", — сообщил телеканал Sky News, не уточнив источник данных.