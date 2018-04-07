Российский посол в Британии на фоне разногласий из-за дела Скрипаля попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном
Российский посол в Британии Александр Яковенко на фоне разногласий из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ попросил встречи с главой МИДа Борисом Джонсоном. Ему направлена соответствующая нота. Лондон получил запрос и обещал его рассмотреть.
Встреча посла и главы внешнеполитического ведомства Британии давно назрела. Надеемся, её проведут в ближайшее время, сообщил представитель российской дипмиссии в Лондоне агентству РИА. По его словам, тема отравления чуть больше месяца назад в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться. Аналитики не сомневаются: инцидент с экс-полковником ГРУ станет главной темой на встрече Яковенко и Джонсона. Правда, в каком именно ключе посол и глава британского МИДа поведут обсуждение неясно. Ранее сообщалось, что российские дипломаты готовы добиваться встречи с отравленной дочерью экс-полковника ГРУ Юлией Скрипаль. Она чувствует себя гораздо лучше и, выйдя из комы, ест, пьёт и даже говорит. Москва хочет выяснить, почему России отказали в праве консульского доступа к Юлии и её отцу. Другой вопрос: на основании каких признаков британцы установили якобы российское происхождение химвещества, примененного в Солсбери. И есть ли у Лондона контрольные образцы-эталоны отравляющего вещества, которое британские представители называют яд Новичок. «Мы готовы к общению с Лондоном», — заявил пару дней назад на брифинге российский посол.
Запрос получили. Рассмотрим и ответим на него, пообещали около получаса назад в британском МИДе. Ведомство отметило что три недели просит Москву сотрудничать и ответить на вопросы цитата «относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери». После новостей о том, что состояние Скрипалей стало улучшаться, Россия прибегла ещё цитата к «другой диверсионной тактике», отметил представитель британского МИДа. Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ, а Борис Джонсон заявил, что к этому может быть причастен Владимир Путин. Российский президент это бредом чушью и нонсенсом.
Тем временем Сергей Скрипаль, состояние которого стало улучшаться накануне, постепенно идёт на поправку. Он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", — сообщил телеканал Sky News, не уточнив источник данных.
Комментарии34
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evgolius7 07 апреля 2018 | 18:06
А гостинчик приготовил посол?
Ну там...чайку...апельсинчиков?
А может ещё и родственников , тех геройски погибших морских свинок подвезёт?
olegleon 07 апреля 2018 | 18:07
Яковенко сказал, что он покажет Джонсону как действует настоящий "Новичок".
evgolius7 07 апреля 2018 | 18:10
Лев Рубинштейн:
"… И теперь зовут британцы
Дядю Вову «Новичком»."
vitaminoz 07 апреля 2018 | 18:27
olegleon: думаю, яковенко вежливо пошлют с его нотой.
sensei54 07 апреля 2018 | 18:07
Инструкции вряд ли изменились. Ничего у Яковенко не выйдет.
Зря лезут, будет только хуже.
nestor199 07 апреля 2018 | 18:15
sensei54: Это у англичанки ничего не выйдет. Нота посла говорит о том, что РФ играет свою партию. Нас рать, поэтому на мнение околочеловеческой общественности нам насрать.
ura_123 07 апреля 2018 | 18:25
nestor199: Ваши "ратные” подвиги отчего-то постоянно оказываются в ваших же штанах)))
nestor199 07 апреля 2018 | 18:29
ura_123: Сколько раз русская армия Берлин брала?
kottigr1 07 апреля 2018 | 18:32
nestor199: Столько же раз, сколько сжигали Москву ?
nestor199 07 апреля 2018 | 18:37
kottigr1: Москва, пока была деревянной, горела каждый год.
kottigr1 07 апреля 2018 | 18:41
nestor199: Сколько раз её сжигали иностранные интервенты ?
ac_dc 07 апреля 2018 | 18:35
nestor199: на мнение околочеловеческой общественности нам насрать.
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Чуть не ежедневно М Захарова то в стихах, то в прозе клеймит британскую военщину, мидовщину, премьерщину...
Портовый ансамбль песни и пляски
на подпевках . Посол для этих песен ноты пишет.
nestor199 07 апреля 2018 | 18:39
ac_dc: У Захаровой работа такая, а я излагаю своё мнение.
idruker 07 апреля 2018 | 18:08
Ну все. Щас каяться будет: простите дескать нас грешных, черти нас попутали, это шестерки наши перестарались и на Скрипаля ОМП распылили. Или по другому: вы на кого, падлы, наехали?
ura_123 07 апреля 2018 | 18:27
idruker: Та ни,будет просить передать выздоравливающим пакетик гречи с родины!
;-)
freediver 07 апреля 2018 | 18:09
Попросил? Разве лавровский (цензура) может попросить? Небось потребовал?
ostapbey 07 апреля 2018 | 18:09
Интересно, какой бред продержится дольше? Об отсутствии российской армии на "референдуме" ?,
Или об отстутствии Новичка в портмоне "маркадера"?
Даже..
viktorova 07 апреля 2018 | 18:11
Достойный последователь Путина. “Ну поговорите со мной. Ну поговорите!»
jetsam 07 апреля 2018 | 18:11
#может быть причастен Владимир Путин. Российский президент это бредом чушью и нонсенсом. #
да. это правда. так и заявил.
- чушь и нонсенс! я и из сортира-то не выхожу, как я тут причастен, бред!
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:11
Яковенко нашел к кому обращаться !Сам Джигурда завидует тараканам в голове у борьки джонсона ,и ваще ...немцов ,ельцин , джонсон - это же ублюдки каких еще поискать надо !
jetsam 07 апреля 2018 | 18:13
sisyan_mudachina: " поискать надо"
не надо - вот вас и нашли.
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:16
jetsam: У меня красивое мужское имя-Андрей ! А борьками на Руси испокон веков свиней звали ,или ты не в курсе олеша!?)
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:19
sisyan_mudachina: Да ну нахер, тезка!???)))
ura_123 07 апреля 2018 | 18:22
sisyan_mudachina: Ой,как жеманно...Андрей... Андрейко...
Да,Борис не смог бы тебе отказать)))
jetsam 07 апреля 2018 | 18:27
sisyan_mudachina: вы даже собственную историю не знаете.
хоть у мединского погуглите как звали свиней на руси.
на руси - не в фильмах михалкова...
* и бориса годунова зачем кошмарить? он срипалей не травил.
navsegda 07 апреля 2018 | 18:16
sisyan_mudachina: то ли дело Жириновский или Хирург , не говорят , поют
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 18:21
navsegda: Ты наверное не слышал хохлятскую шизораду,туда ваще только со справкой из дурдома выбирают !)
mavreh 07 апреля 2018 | 18:12
За хладнокровное убийство кота и морских свинок(путём пыток - они умерли от обезвоживания, это страшная, мучительная смерть!) - Британия должна быть стёрта с лица Земли!
mobile_actor 07 апреля 2018 | 18:17
Как-то резко завибрировали российские власти после появления информации о приходе Скрипалей в сознание.
nestor199 07 апреля 2018 | 18:31
mobile_actor: Не-а, вибрирует англичанка.
rifles 07 апреля 2018 | 18:34
Когда вас всех на столбах развесят сушиться.вонючие портянки?
nestor199 07 апреля 2018 | 18:41
rifles: А Вы сами не желаете поучаствовать в деле развешивания нас, портянок, на столбах?
polit_person 07 апреля 2018 | 18:33
mobile_actor: Их ни кто не видел и ушедшими из сознания. Или предлагаешь верить цыганской совести лживых бритов.
jetsam 07 апреля 2018 | 18:36
@на фоне разногласий из-за дела отравленного экс-полковника ГРУ @
разногласия, это когда жена хочет смотреть малахова, ты - футбол, а телек один.
а отрицание попытки убийства с ОВ на чужой территории
- Опять в несознанку играем. Молодец.(с)Суходрищев