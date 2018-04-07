Зампред комиссии ОП РФ Кирис: Публичный человек, каким является Козловский, должен быть осторожен в высказываниях
Публичный человек, каким является актер Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.
Таким образом, он прокомментировал высказывание актера и режиссера Данилы Козловского в интервью порталу Sports.ru по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях.
«Я тоже по одной из профессий актер, поэтому знаю, что такое критика, неважно, в сторону актерской ли твоей работы или режиссерской. Я считаю, что эмоции здесь преобладают, наверное, можно было быть более корректным. Всех нельзя в один ряд ставить», — сказал Д.Кирис.
Так же он добавил, что реакция зрителей бывает разная и это надо понимать. «К сожалению, у нас каждый человек по-разному воспринимает спектакль, постановку, фильм, и реакция может быть разная — кому-то нравится, кому-то не нравится. Просто это надо понимать, он (Д.Козловский) же не ребенок в школе, чтобы обижаться», — отметил Д.Кирис.
Комментарии12
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cattt 07 апреля 2018 | 17:39
Осторожность в высказываниях воняет 37м годом.
noxepy666 07 апреля 2018 | 17:41
cattt: Какой вы смешной)))
ura_123 07 апреля 2018 | 18:02
noxepy666: А зеркало в ответ промолчало и стыдливо помутнело...
Да,це хлопчик?
Ты случаем не в курсе,сошёл благодатный огонь в Донецке и (или) Луганске?
Вон,в Одессе сошёл и который год тишь и благодать,никто не стреляет.
idshoohov 07 апреля 2018 | 18:38
noxepy666:
Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях.
Я посмотрел трейлер и комментарии к нему. Согласен с Козловским, но не удивляесь этому. А разве большинстов комментариев где бы то ни было, не менее злые? Народ России становится всё более злым.
gostrax 07 апреля 2018 | 17:52
Ты это своим пропагондонам на ТВ расскажи!
kommucap 07 апреля 2018 | 17:58
Киселю с Соловьиным помётом, тоже надо быть осторожными в высказываниях. Нагло врут в каждом выпуске.
ura_123 07 апреля 2018 | 17:58
Кирис это ХТО???
stas_russkiy 07 апреля 2018 | 18:04
"...должен быть осторожен в высказываниях..."
Ещё раз для непонятливых озёрных холуёв:
Никто и ничего вам не должен (ни Козловский, ни вообще никто). Закройте свои вонючие рты и воняйте для своих подстилок и выродков. Более вы не для кого не авторитеты. Забудьте вообще такое слово "ДОЛЖЕН". За всеми "долгами" обращайтесь к своему плешивому фюреру...
nestormihnenko 07 апреля 2018 | 18:06
Согласно Федеральному закону «Об Общественной палате Российской Федерации» деятельность Общественной палаты направлена (в том числе) на защиту прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в стране.
Ну и в каких грехах Дениска Кирис обвиняет Козловского?
prof57 07 апреля 2018 | 18:07
А американские актеры не хамят людям, которые их кормят..... не не продюсерам, а зрителям.
nikitin43 07 апреля 2018 | 18:07
за принятие антисиротского закона нарушаещего все нормы морали и лишающие права на семью и жизнь сирот - крепостных россии -все депутаты должны быть судимы.
maripouss 07 апреля 2018 | 18:31
Козловский решил, что если он раз сходил в Кремль и получил госфинансирование, то теперь и все зрители и весь интернет должны его тоже облизывать. Видимо, ему не объяснили. что массовые митинги поддержки и прочие фанаты в стоимость не входят.