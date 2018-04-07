Зампред комиссии ОП РФ Кирис: Публичный человек, каким является Козловский, должен быть осторожен в высказываниях

Публичный человек, каким является актер Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.

Таким образом, он прокомментировал высказывание актера и режиссера Данилы Козловского в интервью порталу Sports.ru по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях.

«Я тоже по одной из профессий актер, поэтому знаю, что такое критика, неважно, в сторону актерской ли твоей работы или режиссерской. Я считаю, что эмоции здесь преобладают, наверное, можно было быть более корректным. Всех нельзя в один ряд ставить», — сказал Д.Кирис.

Так же он добавил, что реакция зрителей бывает разная и это надо понимать. «К сожалению, у нас каждый человек по-разному воспринимает спектакль, постановку, фильм, и реакция может быть разная — кому-то нравится, кому-то не нравится. Просто это надо понимать, он (Д.Козловский) же не ребенок в школе, чтобы обижаться», — отметил Д.Кирис.