Суд в Казани оштрафовал местную экозащитницу Ирину Никифорову на 10 тысяч рублей
Как отмечает ОВД-Инфо, вместе с малолетним ребенком ее доставили в местное отделение полиции и составили протокол о нарушении проведения публичных мероприятий. Поводом для задержания стал репост сообщения об акции против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе. Как передает Радио Свобода, акция была запланирована на сегодня, но отменена под давлением властей.
Накануне в Казани была оштрафована еще одна противница строительства мусоросжигательного завода Гульназ Смирнова.
Комментарии3
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cattt 07 апреля 2018 | 17:37
Велика Россия, а мусор складировать не где!!!
meister_luvin 07 апреля 2018 | 17:52
cattt:
1941 - Волоколамск
1942 - Волга
sasass 07 апреля 2018 | 18:04
Власть народ и природу травят и велят без ропота умирать...