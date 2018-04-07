Суд в Казани оштрафовал местную экозащитницу Ирину Никифорову на 10 тысяч рублей

Как отмечает ОВД-Инфо, вместе с малолетним ребенком ее доставили в местное отделение полиции и составили протокол о нарушении проведения публичных мероприятий. Поводом для задержания стал репост сообщения об акции против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе. Как передает Радио Свобода, акция была запланирована на сегодня, но отменена под давлением властей.

Накануне в Казани была оштрафована еще одна противница строительства мусоросжигательного завода Гульназ Смирнова.