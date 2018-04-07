Более 50 заключенных Новотроицкой колонии № 3 объявили голодовку
Как сообщает местное издание Орск.Ру, они жалуются, что больным не выдают лекарства, а родственникам сокращают свидания. В руководстве колонии утверждают, что в учреждении всё есть и отказываются подписывать заявления на передачи. Радио Свобода отмечает, что среди других проблем, на которые жалуются осужденные – переполненные камеры, плесень в столовой и действия администрации, которая вынуждает заключенных работать бесплатно.
Комментарии11
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olegleon 07 апреля 2018 | 17:46
сколько денег на продуктах сэкономят для бюджета!
natogrek 07 апреля 2018 | 17:57
Голодовки, бунты, жалобы и петиции правозащитников - все бесполезно. Жизнь на воле в масштабах страны мало цивилизованная, а в тюрьмах вообще мрак. Власти так удобнее. А все грозятся кого-то обогнать.
hysteria 07 апреля 2018 | 17:58
olegleon: Тебя посадить, ты подошву от вонючих тапочек будешь жрать за обе щеки.
olegleon 07 апреля 2018 | 18:28
hysteria: а может проще не совершать преступления и тогда не посадят? или там только отличные парни сидят, которых оговорили???
tks 07 апреля 2018 | 18:03
olegleon: А лучше всего в пенетенциарной системе вообще не кормить, тогда вам больше благ достанется.
olegleon 07 апреля 2018 | 18:31
tks: почему же не кормить? кормить как и других россиян. т.е. сам заказываешь и сам платишь. а лекарства по страховке выдавать, т.е. сколько уплатил страховых взносов, то столько и выдавать. или пострадавшие от преступлений должны содержать и лечить преступников??
vilingrad 07 апреля 2018 | 18:06
olegleon: сколько денег на продуктах сэкономят для бюджета"
И расстрелять дорого... и на содержание денег нет...
kochar 07 апреля 2018 | 17:54
Какая страна,такая и тюрьма.
Будет как Норвегия-будут и тапочки.
tks 07 апреля 2018 | 18:15
kochar: "Как в Норвегии" здесь уже есть для 0,5% народонаселения, а для остальных масс "как в Норвегии" это тока если в белых тапочках уже )))
andy66 07 апреля 2018 | 18:00
тюрьмы в РФ существуют в рабовладельческом строе
Традициям - верны!
tks 07 апреля 2018 | 18:00
В колонии камеры?
Колония - объект промысла мусоров и вертухаев.