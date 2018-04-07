Z Архив новостей новости
5 11 6 987
17:31, 07 апреля 2018

Более 50 заключенных Новотроицкой колонии № 3 объявили голодовку

Как сообщает местное издание Орск.Ру, они жалуются, что больным не выдают лекарства, а родственникам сокращают свидания. В руководстве колонии утверждают, что в учреждении всё есть и отказываются подписывать заявления на передачи. Радио Свобода отмечает, что среди других проблем, на которые жалуются осужденные – переполненные камеры, плесень в столовой и действия администрации, которая вынуждает заключенных работать бесплатно.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 07 апреля 2018 | 17:46

сколько денег на продуктах сэкономят для бюджета!

natogrek 07 апреля 2018 | 17:57

Голодовки, бунты, жалобы и петиции правозащитников - все бесполезно. Жизнь на воле в масштабах страны мало цивилизованная, а в тюрьмах вообще мрак. Власти так удобнее. А все грозятся кого-то обогнать.

hysteria 07 апреля 2018 | 17:58

olegleon: Тебя посадить, ты подошву от вонючих тапочек будешь жрать за обе щеки.

olegleon 07 апреля 2018 | 18:28

hysteria: а может проще не совершать преступления и тогда не посадят? или там только отличные парни сидят, которых оговорили???

tks 07 апреля 2018 | 18:03

olegleon: А лучше всего в пенетенциарной системе вообще не кормить, тогда вам больше благ достанется.

olegleon 07 апреля 2018 | 18:31

tks: почему же не кормить? кормить как и других россиян. т.е. сам заказываешь и сам платишь. а лекарства по страховке выдавать, т.е. сколько уплатил страховых взносов, то столько и выдавать. или пострадавшие от преступлений должны содержать и лечить преступников??

vilingrad 07 апреля 2018 | 18:06

olegleon: сколько денег на продуктах сэкономят для бюджета"
И расстрелять дорого... и на содержание денег нет...

kochar 07 апреля 2018 | 17:54

Какая страна,такая и тюрьма.
Будет как Норвегия-будут и тапочки.

tks 07 апреля 2018 | 18:15

kochar: "Как в Норвегии" здесь уже есть для 0,5% народонаселения, а для остальных масс "как в Норвегии" это тока если в белых тапочках уже )))

andy66 07 апреля 2018 | 18:00

тюрьмы в РФ существуют в рабовладельческом строе
Традициям - верны!

tks 07 апреля 2018 | 18:00

В колонии камеры?

Колония - объект промысла мусоров и вертухаев.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 432 6 6953 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7542 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7197 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 119 6 7591 16:06
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 116 6 16165
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 64 6 5698
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26083 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16848 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 65 6 6030
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 137 6 13900 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 71 6 7265
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 281 6 30281 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10736 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта…

5 47 6 5527
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 218 6 27234 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19751 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер»...

5 43 6 23375
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 110 6 155996 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 23631 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 381419 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197853 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6856507
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393671

Сегодня в эфире