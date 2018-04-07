Более 50 заключенных Новотроицкой колонии № 3 объявили голодовку

Как сообщает местное издание Орск.Ру, они жалуются, что больным не выдают лекарства, а родственникам сокращают свидания. В руководстве колонии утверждают, что в учреждении всё есть и отказываются подписывать заявления на передачи. Радио Свобода отмечает, что среди других проблем, на которые жалуются осужденные – переполненные камеры, плесень в столовой и действия администрации, которая вынуждает заключенных работать бесплатно.