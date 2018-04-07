Z Архив новостей новости
5 12 6 775
17:31, 07 апреля 2018

США и КНР ведут секретные прямые переговоры в преддверии готовящейся встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном

По сведениям СNN, переговоры ведутся по линии ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого американская администрация выдвинула на пост госсекретаря. Представители обеих стран якобы уже встречались в третьей стране, обсуждая место встречи двух лидеров.
Ранее Белый дом объявил, что американо-северокорейский саммит на высшем уровне состоится не позже мая этого года.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 07 апреля 2018 | 17:41

КНР или КНДР? это две разных страны, если в редакции Эха Москвы этого не знают.

evgolius7 07 апреля 2018 | 17:43

Забавная новость.
Ха...Ын острелялся по Америке...понял, что бесполезно.
Путин всё ракетами грозит...но его ниже Ына ставят.
Так и стоит путин с ракеткой между ног.

olegleon 07 апреля 2018 | 17:53

evgolius7: американцы не уверены, что ракеты Кима долетят до США. а если и долетят, то сможет ли Ким засунуть в них ядерный заряд. поэтому и хотят прозондировать этот вопрос при личной встрече.
но при этом американцы уверены, что ракеты Путина не только долетят, но и уничтожат США. тут и встречаться даже не надо, чтобы уточнить.

hysteria 07 апреля 2018 | 17:55

Видимо, савсем с жрачкой у Ына туговато.Щас будет просить рис в обмен на заморозку ЯИ.

midnightblues 07 апреля 2018 | 17:57

evgolius7: Как выяснилось,ребята решили кинуть Того,Кто делает Многоходовочки
Похоже,Трамп сделал такое предложение,от которого отказаться было невозможно

captainobvious 07 апреля 2018 | 17:57

olegleon: отношения между КНР и КНДР сегодня примерно такие же, как между США и Украиной ))
так что всё правильно здесь написано...

mavreh 07 апреля 2018 | 18:15

olegleon: у них печатница с не оконченным средним! Имейте понимание!

odobryam_s 07 апреля 2018 | 17:42

Трудно представить, о чем эти переговоры будут! Как вообще можно говорить с таким упырем, как Ын? Причем этот поганец прекрасно все понимает, сам-то, благодаря папе учился в европейских университетах, видел и знает нормальную жизнь. И, не будь дурак, лично для себя вряд ли организовал порядок, при котором миска риса в день положена....

olegleon 07 апреля 2018 | 17:55

odobryam_s: о том, что Ким прекращает разработки, а в ответ получает гарантии невмешательства. как Куба в 1962 году. мы вывели оттуда ракеты, а США не устраивают там цветных революций.
ну а Киму ещё продукты нужны

putin_itogy 07 апреля 2018 | 17:44

Быть добру!
Хоть одного маньяка укротить.
Второго, будем надеяться, Богородица заберёт..

captainobvious 07 апреля 2018 | 18:00

putin_itogy: допустим, Трампа укротить удасться... а второй то кто? теряюсь в догадках... Тереза Мей?

captainobvious 07 апреля 2018 | 17:55

рад за Ына... мечта трех поколений Кимов сбылась!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 432 6 6953 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7542 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7197 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 119 6 7591 16:06
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 116 6 16165
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 64 6 5698
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26083 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16848 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 65 6 6030
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 137 6 13900 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 71 6 7265
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 281 6 30281 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10736 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта…

5 47 6 5527
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 218 6 27234 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19751 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер»...

5 43 6 23375
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 110 6 155996 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 23631 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 381419 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197853 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6856507
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393671

Сегодня в эфире