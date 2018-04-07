США и КНР ведут секретные прямые переговоры в преддверии готовящейся встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном

По сведениям СNN, переговоры ведутся по линии ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого американская администрация выдвинула на пост госсекретаря. Представители обеих стран якобы уже встречались в третьей стране, обсуждая место встречи двух лидеров.

Ранее Белый дом объявил, что американо-северокорейский саммит на высшем уровне состоится не позже мая этого года.