США и КНР ведут секретные прямые переговоры в преддверии готовящейся встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном
По сведениям СNN, переговоры ведутся по линии ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого американская администрация выдвинула на пост госсекретаря. Представители обеих стран якобы уже встречались в третьей стране, обсуждая место встречи двух лидеров.
Ранее Белый дом объявил, что американо-северокорейский саммит на высшем уровне состоится не позже мая этого года.
Комментарии12
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olegleon 07 апреля 2018 | 17:41
КНР или КНДР? это две разных страны, если в редакции Эха Москвы этого не знают.
evgolius7 07 апреля 2018 | 17:43
Забавная новость.
Ха...Ын острелялся по Америке...понял, что бесполезно.
Путин всё ракетами грозит...но его ниже Ына ставят.
Так и стоит путин с ракеткой между ног.
olegleon 07 апреля 2018 | 17:53
evgolius7: американцы не уверены, что ракеты Кима долетят до США. а если и долетят, то сможет ли Ким засунуть в них ядерный заряд. поэтому и хотят прозондировать этот вопрос при личной встрече.
но при этом американцы уверены, что ракеты Путина не только долетят, но и уничтожат США. тут и встречаться даже не надо, чтобы уточнить.
hysteria 07 апреля 2018 | 17:55
Видимо, савсем с жрачкой у Ына туговато.Щас будет просить рис в обмен на заморозку ЯИ.
midnightblues 07 апреля 2018 | 17:57
evgolius7: Как выяснилось,ребята решили кинуть Того,Кто делает Многоходовочки
Похоже,Трамп сделал такое предложение,от которого отказаться было невозможно
captainobvious 07 апреля 2018 | 17:57
olegleon: отношения между КНР и КНДР сегодня примерно такие же, как между США и Украиной ))
так что всё правильно здесь написано...
mavreh 07 апреля 2018 | 18:15
olegleon: у них печатница с не оконченным средним! Имейте понимание!
odobryam_s 07 апреля 2018 | 17:42
Трудно представить, о чем эти переговоры будут! Как вообще можно говорить с таким упырем, как Ын? Причем этот поганец прекрасно все понимает, сам-то, благодаря папе учился в европейских университетах, видел и знает нормальную жизнь. И, не будь дурак, лично для себя вряд ли организовал порядок, при котором миска риса в день положена....
olegleon 07 апреля 2018 | 17:55
odobryam_s: о том, что Ким прекращает разработки, а в ответ получает гарантии невмешательства. как Куба в 1962 году. мы вывели оттуда ракеты, а США не устраивают там цветных революций.
ну а Киму ещё продукты нужны
putin_itogy 07 апреля 2018 | 17:44
Быть добру!
Хоть одного маньяка укротить.
Второго, будем надеяться, Богородица заберёт..
captainobvious 07 апреля 2018 | 18:00
putin_itogy: допустим, Трампа укротить удасться... а второй то кто? теряюсь в догадках... Тереза Мей?
captainobvious 07 апреля 2018 | 17:55
рад за Ына... мечта трех поколений Кимов сбылась!