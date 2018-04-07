МИД Великобритании получил запрос посольства России на встречу посла Александра Яковенко с министром Борисом Джонсоном
Яковенко запросил такую встречу в личной ноте в связи с делом Скрипалей. Форрин офис обещает рассмотреть запрос и дать соответствующий ответ.
Комментарии19
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evgolius7 07 апреля 2018 | 17:39
МИД Великобритании получил запрос посольства России на встречу посла Александра Яковенко с министром Борисом Джонсоном.
Сергей Талк:
"Узнав об улучшении состояния Скрипаля, российский консул тут же попросил о возможности навестить больного, чтобы передать апельсины, яблоки, сладости, заварку.
Родина не бросит тебя, сынок.
vladimir1967 07 апреля 2018 | 18:40
evgolius7: но при случае не простит.
haldey 07 апреля 2018 | 17:41
Во деб..лы, в Восточной Гуте обострилось противостояние))) Значит мы там взяли то, что не должно было попасть нам в руки! Бриты, не хотите решать вопрос, получите мощную проблему! Мы со всеми, даже такими бездарями, как Борис, стараемся решать вопросы нормально, ну, нет так нет))) Тоните, камень у нас есть, который вас утопит)))
nestor199 07 апреля 2018 | 17:43
haldey: Да взяли то в Восточной Гуте всего ничего - несколько британских военнослужащих ................
ura_123 07 апреля 2018 | 18:05
nestor199: Да-да,конечно! Только о встрече просит российский посол...
nestor199 07 апреля 2018 | 18:09
ura_123: Посол РФ встречу не просит. Он предлагает встретиться ( совсем обнаглел этот российский посол).
ura_123 07 апреля 2018 | 18:14
nestor199: Колоссальная разница! Особенно учитывая от кого исходит инициатива....
nestor199 07 апреля 2018 | 18:20
ura_123: А я о чем? Совсем этот Яковенко обнаглел - инициативу проявляет .............. :))))
viktorova 07 апреля 2018 | 18:07
haldey: мы это кто?
haldey 07 апреля 2018 | 18:16
viktorova: Если Вы так ставите вопрос, то мы, это без вас)))
snaker 07 апреля 2018 | 18:44
haldey: Если Вы так ставите вопрос, то мы, это без вас)))
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И не скучно вам там с этим номерным патриком? А, понял, вы же эти "пэт жоп бойз"
из пригожинского трольчатника. Вы не скучаете вдвоем. Счастья вам.
ura_123 07 апреля 2018 | 18:31
haldey: И камень этот как всегда-Воронеж?
us101 07 апреля 2018 | 17:42
А я и не удивлюсь если Кремль начнёт жаловатся что Англия не даёт им встретится со Скрипалём. Человеком, получившем убежище в Англиипосле обмена пленными.
olegleon 07 апреля 2018 | 17:44
посол Яковенко пообещал напоить чаем Бориса Джонсона и сказал "потом он будет светиться от счастья"
post_v 07 апреля 2018 | 17:44
"Я вам
а) отомщу;
b) скоро отомщу;
c) страшно отомщу и, наконец,
d) я дойду до самой королевы."
(слова советника, х/ф "Снежная королева")
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 17:56
post_v: Не прошло и недели с высылки дипломатов из Украины, как Украина просит вернуть консулов в Россию.
Дебилы б...
ura_123 07 апреля 2018 | 18:07
serhio_25__: Во как! Наверняка через диспетчера Карлоса???
Сам придумал или в методическом пособии прошло обновление?
rico76 07 апреля 2018 | 18:05
Да...., англоскунсы совсем заврались.
И расплата близка!
jetsam 07 апреля 2018 | 18:05
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мы еще после прошлой встречи с ним полы не отскребли
и залу не проветрили, воняет - подумал бОрис...
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не любят нас - привычно ржал лавров.
да, духовность нашу не переносят на дух - вторила маша захарова...
...
и только владельцы пятерочек радостно потирали руки,
вброс фейковой гречки сильно поднял продажи лапши...
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