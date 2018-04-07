Падение пассажира на рельсы на станции Курская стало причиной сбоя на Арбатско-Покровской линии московского метро
Падение пассажира на рельсы на станции Курская стало причиной сегодняшнего сбоя на Арбатско-Покровской линии московского метро. Как сообщил ТАСС официальный представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, 27-летний житель СНГ, упал под пребывающий электропоезд. Опрошенные свидетели сообщили, что мужчина сам бросился под состав. Для извлечения пострадавшего на путях снималось напряжение на 40 минут. Сейчас движение восстановлено и постепенно входит в график.
Пострадавший госпитализирован в институт им. Склифосовского с диагнозом ампутация нижних конечностей.
Комментарии13
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cattt 07 апреля 2018 | 17:34
Меня всегда удивляет, что человека вытаскивают с рельсов целый час, ведь на столько происходит задержка поездов!
jetsam 07 апреля 2018 | 17:47
cattt: вы у светофора на машине в очереди стояли?
20-30 машин. дали зеленый свет. вы 21й.
через сколько тронетесь? с вероятностью 80-90% - не успеете и переехать.
это называется цепочка задержек. на каждом звене маленькая.
а сумма набегает...
* в 50е годы, шоферов учили трогаться "одновременно". особенно в армии. отец служил.
сейчас - как то пришлось увидеть старт автоколонны мо - "полный аналог метро" :)
cattt 07 апреля 2018 | 17:54
jetsam: Во первых поезда стоят не впритык, и на сколько был задержан первый, на столько будут задержаны и остальные.
jetsam 07 апреля 2018 | 17:57
cattt: неа. правило цепи. погуглите. такая задачка уже была.
odobryam_s 07 апреля 2018 | 17:37
Житель СНГ, опять эти "понаехавшие"! Смерть, достойная премии Дарвина.... Как в анекдоте: Заяц умный, заяц два раза паровоз видел....
olegleon 07 апреля 2018 | 17:38
"упал под пребывающий электропоезд"
может быть под прИбывающий? хочется взять и подарить словарь русского языка редакции Эха Москвы
y3emen1 07 апреля 2018 | 17:44
olegleon: ну,жители СНГ,что тут скажешь.
komap_makap 07 апреля 2018 | 18:14
olegleon: Как сообщил представитель УВД прЕбывающий, так и записали!)))
smart2002 07 апреля 2018 | 17:56
Что за место жительство, снг?
kokan 07 апреля 2018 | 17:57
А что такое "житель СНГ"? Это страна такая, или город? У него что гражданства нет?
sjuzanna 07 апреля 2018 | 18:04
КАК ЖЕ ПЛОХО БЫЛО ПАРНЮ. НЕ СМОГ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО рф? Не на что жить?
tomorrow_never_knows 07 апреля 2018 | 18:07
Бедолага. Мало того что у него не получилось, так еще и живой, и без ног...
ilja13 07 апреля 2018 | 18:40
Ну если из СНГ, так чё припёрся то "Москву покорять"? Покорил болезный?