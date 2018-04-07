Падение пассажира на рельсы на станции Курская стало причиной сбоя на Арбатско-Покровской линии московского метро

Падение пассажира на рельсы на станции Курская стало причиной сегодняшнего сбоя на Арбатско-Покровской линии московского метро. Как сообщил ТАСС официальный представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, 27-летний житель СНГ, упал под пребывающий электропоезд. Опрошенные свидетели сообщили, что мужчина сам бросился под состав. Для извлечения пострадавшего на путях снималось напряжение на 40 минут. Сейчас движение восстановлено и постепенно входит в график.

Пострадавший госпитализирован в институт им. Склифосовского с диагнозом ампутация нижних конечностей.