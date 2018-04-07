Главный тренер Зенита Роберто Манчини может покинуть свой пост по окончании сезона

Это должно произойти 13 мая, когда в российском чемпионате будут сыграны матчи последнего тура. Газета дело «Спорто» пишет, что вопрос практически решен и Манчини в воскресенье полетит в Италию на переговоры с руководством федерации футбола страны. Он является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Итальянцы в первый раз в своей истории не пробились в финальную часть чемпионата мира, проиграв в стыковых матчах команде Швеции и команду ожидает серьезная перестройка. Манчини давно уже недоволен своим положением в Зените. Несмотря на приобретение большого количества дорогостоящих футболистов он постоянно сетует на то, что у него недостаточно квалифицированных игроков для достижения поставленных целей.

Питерский Зенит сейчас занимает четвертое место в таблице чемпионата. В эти минуты команда играет с Краснодаром.