Петербуржцев напугал дым, который окутал строящийся на окраине города небоскрёб Лахта-центр

Задымление появилось прямо во время технических работ.

Сообщения петербуржцев в социальных сетях о задымлении Лахта-центра начали появляться накануне вечером. Гигантский небоскрёб действительно окутали клубы пара, однако, по информации телеграм-канала Мэш, он никак не связан с возгоранием, а появился во время заливки бетона. При этом в официальной группе строящегося здания во вконтакте почти сразу же прокомментировали ситуацию. «Обычный уже для нас пост – Лахта-центр не горит», – написали там. Примерно к 9 часам вечера дым уже полностью рассеялся. Между тем это уже не первый случай, когда горожане обращают внимание на задымление Лахта-центра. Так, например, аналогичный случай произошёл в ноябре прошлого года. Он также не был связан с пожаром.

Напомним, Лахта-центр будет самым высоким небоскребом России. Достроить здание планируют в конце этого года.