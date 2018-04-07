Кирис: Публичный человек, коим является Данила Козловский, должен быть аккуратней в своих высказываниях
Публичный человек, каким является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть аккуратней в своих высказываниях, чтобы не стать изгоем, сказал «Эху Москвы» зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.
Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. «Такого количества ненависти я не ожидал. В России, с***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сказал Козловский.
Комментарии2
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val_9 07 апреля 2018 | 17:08
Типо ты. педрило либерастно-духовное))
netsterof 07 апреля 2018 | 17:11
Даниил прав . И сеет эту ненависть власть и подконтрольное ей телевидение ..