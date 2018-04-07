Кирис: Публичный человек, коим является Данила Козловский, должен быть аккуратней в своих высказываниях

Публичный человек, каким является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть аккуратней в своих высказываниях, чтобы не стать изгоем, сказал «Эху Москвы» зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.

Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. «Такого количества ненависти я не ожидал. В России, с***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сказал Козловский.