Посол России в Великобритании Александр Яковенко попросил Бориса Джонсона о встрече для обсуждения «дела Скрипалей»...

Об этом говорится в кратком пресс-релизе на сайте российской дипмиссии в Лондоне. МИД Великобритании получил запрос посольства РФ на встречу посла Яковенко и министра Джонсона, обещает рассмотреть его и ответить.

Яковенко направил личную ноту главе Форин Офиса с просьбой об организации встречи «для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери».Там отмечается, что Москва рассчитывает на конструктивный ответ британской стороны и организацию такой встречи в самое ближайшее время. Текущее состояние диалога пресс-секретарь российского посольства в своем заявлении назвал неудовлетворительным. В ходе пресс-конференции, которая была дана в четверг, Яковенко заявил, что Москва стремится к тому, чтобы расследование было прозрачным и чтобы в нем участвовали не только представители стран ЕС, но и Индии, Китая, Латинской Америки и Африки.

По поводу дела Скрипалей высказались и в нашем посольстве в Швеции – там заявили что считают не допустимыми разговоры в ультимативной форме. Ранее официальный Стокгольм в лице премьера Стефана Левена назвал Россию «единственным вероятным виновником» отравления и в жесткой форме потребовал объяснений. Меж тем по данным «Скай ньюс», сам Скрипаль уже находится в сознании и может говорить.

В Лондоне о возможности встречи Джонсона и Яковенко пока не высказались, а в Стокгольме все прежние объяснения Москвы назвали «явно недостаточными».