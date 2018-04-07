Посол России в Великобритании Александр Яковенко попросил Бориса Джонсона о встрече для обсуждения «дела Скрипалей»
Об этом говорится в кратком пресс-релизе на сайте российской дипмиссии в Лондоне. МИД Великобритании получил запрос посольства РФ на встречу посла Яковенко и министра Джонсона, обещает рассмотреть его и ответить.
Яковенко направил личную ноту главе Форин Офиса с просьбой об организации встречи «для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери».Там отмечается, что Москва рассчитывает на конструктивный ответ британской стороны и организацию такой встречи в самое ближайшее время. Текущее состояние диалога пресс-секретарь российского посольства в своем заявлении назвал неудовлетворительным. В ходе пресс-конференции, которая была дана в четверг, Яковенко заявил, что Москва стремится к тому, чтобы расследование было прозрачным и чтобы в нем участвовали не только представители стран ЕС, но и Индии, Китая, Латинской Америки и Африки.
По поводу дела Скрипалей высказались и в нашем посольстве в Швеции – там заявили что считают не допустимыми разговоры в ультимативной форме. Ранее официальный Стокгольм в лице премьера Стефана Левена назвал Россию «единственным вероятным виновником» отравления и в жесткой форме потребовал объяснений. Меж тем по данным «Скай ньюс», сам Скрипаль уже находится в сознании и может говорить.
В Лондоне о возможности встречи Джонсона и Яковенко пока не высказались, а в Стокгольме все прежние объяснения Москвы назвали «явно недостаточными».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 17:05
А Индия, Китай, Латинская Америка и Африка причем тут? Якименко начав хорошо, узду все же закусил....Оказывается так же не умен как и его хозяин. А я-то думал!)))))
putinku 07 апреля 2018 | 17:06
nikto_nikak: гавканье, дрыгание ножками и хамство не помогло гопникам из мид и сразу клянчить стали принять их
ajsenev 07 апреля 2018 | 17:07
putinku: Никто вам, господа дипломаты, уже не верит. Бесконечное вранье надоело всему миру.
patrik05 07 апреля 2018 | 17:10
Посол России в Великобритании Александр Яковенко попросил Бориса Джонсона о встрече для обсуждения «дела Скрипалей»...
«Я не знаю, почему мой нос растет», — заявил Борис Джонсон, и его нос вырос еще сильнее.
Нос г-на Джонсона к тому моменту достиг 11 дюймов длины. Несколькими неделями раньше он вырос на четверть дюйма, когда министр заявил, что ученые из Портон-Дауна с уверенностью подтвердили российское происхождение использованного в Солсбери нервно-паралитического отравляющего вещества. В ходе пресс-конференции он вырос прямо на глазах у собравшихся еще на четверть дюйма, стоило г-ну Джонсону сказать, что он не знает, почему его нос удлиняется на четверть дюйма с каждой произнесенной фразой. Точно таким же образом нос министра заметным образом рос в ходе кампании за Брексит. Впрочем, по некоторым наблюдениям, он начал удлиняться еще в то время, когда г-н Джонсон был главным редактором журнала Spectator и публиковал в нем статьи о том, как Евросоюз пытается законодательно регулировать форму бананов. «Я не знаю, почему мой нос растет», — сообщил г-н Джонсон журналистам, и они ахнули, увидев, что нос министра становится еще длиннее. «Могу сказать только, что это связано с Джереми Корбином и его веселой компанией антисемитов», — добавил он, после чего некоторым из сидевших в первом ряду журналистов пришлось пригибаться, чтобы уберечь глаза...
aroswen 07 апреля 2018 | 17:07
послать на йух орка ))
danko1 07 апреля 2018 | 17:05
Кредит доверия исчерпан.
Лживым словам и фальшивым версиям уже веры нет.
А действия Кремля и его холуёв полностью расходятся со словами и дел с ними иметь не желают.
Если только формально, без всяких последствий. Тем более, к расследованию не допустят.
evgolius7 07 апреля 2018 | 17:06
Ха...то требовали и стучали кулаками...
Теперь просят...
Так с начала надо было, а не по блатному.
Англичане нашу феню не знают.
glotze7 07 апреля 2018 | 17:06
Так ведь "нивинаваты" и "адакажите", "клоуны в цирке" и тд.
Но нет - жаренным запахло - сразу скулить начали.
astet 07 апреля 2018 | 17:08
Если проблему со Скрипалями
(по кремлёвскому предложению)
должны обсуждать негры из Африки
и латиноамериканцы из Южной Америки,
то по той же логике
проблему присоединения Донбасса к Украине
также нужно отдать на откуп
неграм, латиноамериканцам и индийцам? ;)))
Путин, мать твою,
перестань баловаться травкой!!!
stas_russkiy 07 апреля 2018 | 17:09
Если британцы не расскажут озёрным о противоядии используемом при откачке отравленных, послу - кранты. На "родину" лучше не возвращаться. "Родная" медицина этого противоядия не знает - посол - не жилец...