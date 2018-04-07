Актриса Мысина примет участие в благотворительном вечер в поддержку политзаключенных 8 апреля в Сахаровском центре

Благотворительный концерт в поддержку политзаключенных пройдет в Сахаровском центре 8 апреля. О своем участии в этом вечере рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» актриса и певица Оксана Мысина.

«Завтра 8 апреля пройдет концерт, посвященный поддержке российских политзаключенных, где я буду выступать. Я исполню песни Виктора Цоя, Боба Дилана, Булата Окуджавы и свои песни. Мне хочется, чтобы в нашей стране, которая пережила ГУЛАГ, репрессии 30-х годов, наступило такое время, когда понятие политзаключенный уйдет в прошлое навсегда, а это прошлое получило бы вполне заслуженную оценку позорной страницы истории», — сказала актриса.

По мнению О.Мысиной, наличие в стране политзаключенных недостойно «цивилизованного настоящего и цивилизованного будущего».

«Чтобы приблизить тот день, когда ситуация репрессий за различия мировоззрений уйдет навсегда в историю, нам всем необходима гласность. Нужны разные способы, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Вечер в Сахаровском центре направлен на консолидацию сил, на объединение, на помощь и поддержку замечательных людей, которые попали в беду. Нам нужно быть вместе сегодня, чтобы не страшиться за наше будущее завтра. Поэтому для меня огромная честь принимать участие в таком нужном и благородном деле», — заключила актриса.

Начало мероприятия в 16.00, в Сахаровском центре по адресу Земляной вал, дом 57, строение 6. Пришедшие смогут внести посильные пожертвования для политзаключенных, поддержки их семей или оплаты адвокатов. А еще – написать политзаключенным письма-открытки, которые отправятся адресатам.