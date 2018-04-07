Тысячи верующих стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

От появившегося в кувуклии огня зажигали связки из 33 свечи — по возрасту Христа. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

В Россию благодатный огонь доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного. Ближе к полуночи он должен прибыть в Москву к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.