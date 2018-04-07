Тысячи верующих стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
От появившегося в кувуклии огня зажигали связки из 33 свечи — по возрасту Христа. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
В Россию благодатный огонь доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного. Ближе к полуночи он должен прибыть в Москву к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
Комментарии12
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sagen 07 апреля 2018 | 16:36
Господи. дай мне силы сдержаться не оскорбить чувства верующих, оценивая это событие.
vasilevich58 07 апреля 2018 | 16:53
Верующие, у кого есть дома газ - счастливчики!
Можно хоть 1000 раз в день включать и выключать конфорку и каждый раз испытывать при этом оргаз... ой! благодать!
alefi 07 апреля 2018 | 16:44
ИЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА!!!
timber_head 07 апреля 2018 | 16:47
За счет российского бюджета прибудет, полагаю?
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 16:55
В 2008 году, отвечая на вопросы российских журналистов, патриарх Иерусалимский Феофил сказал, что сошествие огня всего лишь обычная церковная церемония, представление — такое же, как и всякие другие: «Репрезентация того, как весть о воскресении от кувуклия разошлась по миру»
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 17:00
В середине XX века профессор кафедры Священного писания Ветхого Завета и кафедры древнееврейского языка, магистр богословия и протоиерей Александр Осипов, перелопатив огромный исторический материал, показал, что никакого «чуда самовозгорания» никогда не было. А был древний символический обряд благословения огня, который зажигали священники над Гробом Господним в кувуклии.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 17:02
Христианский епископ Синезий в начале V века писал: «Народ положительно требует, чтобы его обманывали, иначе с ним невозможно иметь дела».
Григорий Богослов (IV век): «Надо побольше небылиц, чтобы производить впечатление на толпу: чем меньше она понимает, тем больше восхищается. Наши отцы и учителя не всегда говорили то, что думали, а то, что влагали в их уста обстоятельства».
andriisavin 07 апреля 2018 | 16:55
Так там же сам поп каой-то рассказал как добывают этот огонь, зачем этот цирк
jetsam 07 апреля 2018 | 17:02
"стали свидетелями схождения благодатного огня"
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некорректно и оскорбляет чувства верующих и факты прямой трансляции.
стали свидетелями выноса огня из закрытой пещерки служкой.
как они там сходили - огонь и служка - никто ни лицезрел.
даже через щелку.
* хотя, есть свидетельские показания (трижды присутствовал в кувуклии при зажигании огня)
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У них есть связки свечей, мы называем их факелы,
и они поджигают их от масляной свечи, и представляют его как благодатный огонь.
Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо.
--- Представитель армянской патриархии Самуил Агоян
кураев описал это https://diak-kuraev.livejournal.com/1746594.html
riots 07 апреля 2018 | 17:05
Бог не творит чудес на потеху толпе. (С)
sargon5001 07 апреля 2018 | 17:10
Кто автор этой лживой заметки? Тысячи верующих определенно не стали "свидетелями сошествия благодатного огня". Максимум, что они могли увидеть — что-то загорелось. Насчёт сошествия и благодати — это вольная интерпретация попов, которые лично гораздо более заинтересованы в рекламе своего ЗАО, нежели в установлении объективной истины.
hrzn877 07 апреля 2018 | 17:10
Если даже подойти к этому событию с эзотерической точки зрения, то Бог (либо другие высшие создания, кому как) - не клоун и не массовик-затейник, чтобы развлекать публику незатейливыми фокусами, да и цели в этом никакой. Примерно 1200 лет тому назад (столетия после отбытия Христа) один ловкий человек (история эта вовсе не секрет) начал это, объявив появление огня чудом и божеским явлением. Хотя ни тем, ни другим это, естественно, не было. Но человек устроен так, что он хочет верить в чудеса, и не хочет, чтобы чудеса эти были развенчаны. Туда не допускаются ни учёные, ни камеры, ничего, что могло бы открыть реальный и вполне земной источник возникновения огня. Ну что ж, верьте, верьте, и вам воздастся... ну если не вам, то тем, у кого карманы в отличие от вас, даже не наполнены, а туго набиты - им уже воздалось, в этой жизни, т.к. в загробную они не верят.