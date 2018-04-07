В Канаде в ДТП попал автобус с молодежной хоккейной командой
Как сообщают местные СМИ, погибли 14 человек. Всего в автобусе было 28 человек: 24 игрока, тренеры и водитель. Спортсменам было от 16 до 21 года. Пострадавших эвакуировали вертолетами скорой помощи. Три человека находятся в критическом состоянии.
Комментарии6
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sosiobama 07 апреля 2018 | 16:46
Путин?
patrik05 07 апреля 2018 | 16:48
В Канаде в ДТП попал автобус с молодежной хоккейной командой...
Царствие Небесное погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Очень жалко.
nestor199 07 апреля 2018 | 16:46
.............. даже не знаю что сказать ...............
cockeyed 07 апреля 2018 | 16:47
пост закрыт?
cockeyed 07 апреля 2018 | 16:49
Ну где волны радости наших хомяков и каклов, как от гибели наших 64 в зимней вишне? Почему не слышно вас пидарасов хомяков и каклов, где вы попрятались пидарасы, сосите вы йух пидары - сосите!!!!)))))
vasilevich58 07 апреля 2018 | 16:58
cockeyed: Что сейчас, что в Кемерово радости требуешь здесь только ты!
У вас и вашего фюрера и радость, и скорбь, и патриотизм, и героизм - всё сплошная ложь и лицемерие!