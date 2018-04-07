В Канаде в ДТП попал автобус с молодежной хоккейной командой...

Как сообщают местные СМИ, погибли 14 человек. Всего в автобусе было 28 человек: 24 игрока, тренеры и водитель. Спортсменам было от 16 до 21 года. Пострадавших эвакуировали вертолетами скорой помощи. Три человека находятся в критическом состоянии.