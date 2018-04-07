Карлес Пучдемон планировал бежать в Россию
По сведениям El Mundo, после референдума за независимость Каталонии и предъявления обвинений в сепаратизме глава каталонского правительства собирался отправиться в Санкт-Петербург через Финляндию. Впоследствии он решил отказаться от этого плана и ехать с водителем в Стокгольм. Из Швеции Пучдемон собирался добраться до Бельгии через Данию и Германию, но в Германии его задержали.
Комментарии8
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odobryam_s 07 апреля 2018 | 16:41
Экстремал, однако! Без золотых батонов и пары мешков денех на Рублевке не поселиться.....
jetsam 07 апреля 2018 | 16:47
@отправиться в Санкт-Петербург через Финляндию.@
вранье. взяли жизнеописание ленина. еще шалаш в разливе забыли...
** все проще - да, он собирался он в россию, но сноуден, собака, отговорил....
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 16:50
Пучдемон планировал бежать в Россию
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Намёк на очередные санкции?
aantipov067 07 апреля 2018 | 16:54
В Россию, с фамилией Путч Димон?
Тут утят, то через границу не пускают.
josepp 07 апреля 2018 | 16:58
Карлес- "русский хакер"? Или "друг Путина"?
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 16:59
Ну а в России он, конечно же , планировал встречу с Путиным и получение лично от него инструкций о дальнейших действиях..
mppv 07 апреля 2018 | 16:59
Тереза Мэй с Борисом тоже?
Как аглицкая королева просила у Иоанна Васильевича убежища?
Дак пусть, Россия всех простит и примет
amanzhol_lt 07 апреля 2018 | 17:11
отказали, Испанию не развалил, дачу в мособл не заслужил.