Карлес Пучдемон планировал бежать в Россию

По сведениям El Mundo, после референдума за независимость Каталонии и предъявления обвинений в сепаратизме глава каталонского правительства собирался отправиться в Санкт-Петербург через Финляндию. Впоследствии он решил отказаться от этого плана и ехать с водителем в Стокгольм. Из Швеции Пучдемон собирался добраться до Бельгии через Данию и Германию, но в Германии его задержали.