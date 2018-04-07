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16:31, 07 апреля 2018

СМИ: Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить

Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс». По его сведениям, полиция вскоре сможет переговорить с ним. После отравления в Солсбери бывший российский разведчик находился в коме. Главврач больницы, в которой лежит Скрипаль, ранее сказала, что он  «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».

Комментарии

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post_v 07 апреля 2018 | 16:37

кому именно обещало российское посольство в Лондоне взять на себя все расходы по поездке Виктории Скрипаль?

если такое обещание было, то почему МИД России и посольство РФ в Лондоне не захотели предоставить финансовые гарантии в консульский отдел Великобритании, когда эта племянница подавала документы на визу?

patrik05 07 апреля 2018 | 16:45

СМИ: Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить...

"Ест человеческую пищу, начал курить, играет на музыкальных инструментах..."

r88w556xl4 07 апреля 2018 | 16:48

Скрипаль находится в сознании и может говорить
===================
Говорить то, что велено. Иначе опять "Новичок", но уже без антидота.

pauel1964 07 апреля 2018 | 16:59

Недаром российский посол засуетился, просит аудиенции у друга Бориса. Не иначе решил переметнуться , пока не поздно.

glotze7 07 апреля 2018 | 17:01

pauel1964: Шехф, усё пропало, гипс снимают! (С)

blahovdav 07 апреля 2018 | 16:46

Опережая ватонов... Если плешивой крысе скормить 50 мг цианида калия, то крыса не издохнет, хотя из фильмов про шпиЕнов мы все знаем, что шпиЕны от него мрут, как мухи...

polba 07 апреля 2018 | 17:10

blahovdav: Бандеровская пропагандонская мразота опоздела на "первый нах"... Теперь Стэц точно премии лишит.

mikegolubchik 07 апреля 2018 | 16:49

Значит повышается вероятность что события того дня будут восстановлены в деталях. Это хорошо.

josepp 07 апреля 2018 | 17:05

mikegolubchik: Как будут восстановлены? И восстановлены ли? Зачем. Уже все выстроено, Зачем создателям этой лжи правда?

zemljanka 07 апреля 2018 | 16:50

Бог в помощь.

glotze7 07 апреля 2018 | 17:03

zemljanka: Это теперь Пукину и его холуям сиильно понадобится :)

josepp 07 апреля 2018 | 17:00

Говорить не может. Мэй не велит.

abuvgrobu 07 апреля 2018 | 17:02

И первое слово его было "абырвалг"

fgk54 07 апреля 2018 | 17:06

Когда Горбачев сказал, что 90-летнего Рудольфа Гесса надо бы освободить из тюрьмы "Шпандау", где он отбывал пожизненное заключение, и это стало известно самому Гессу, он в телефонном разговоре со своим сыном сказал - "Теперь меня убьют" и он оказался прав - англичане вскоре его убили, инсценируя его самоубийство на электрическом шнуре. Потом спешно уничтожили эту тюрьму в Западном Берлине. Скрипаль должен знать об этом.

leomosk16 07 апреля 2018 | 17:09

///СМИ: Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить..///

А после того, как еще месячишко-другой побудет под прессом британских спецслужб, так и выучит (как сакральная жертва Литвиненко) ЧТО ему надо говорить, чтобы ему и его семье хуже не было....

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