///СМИ: Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить..///

Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс». По его сведениям, полиция вскоре сможет переговорить с ним. После отравления в Солсбери бывший российский разведчик находился в коме. Главврач больницы, в которой лежит Скрипаль, ранее сказала, что он «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».